Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Yalova’da Hukukçular Derneği Gençlik Komisyonu’nun söyleşi programına katıldı.

Şentop, Hukukçular Derneği Gençlik Komisyonu’nun üniversite temsilcileriyle düzenlediği eğitim ve istişare kampı dolayısıyla gerçekleştirilen söyleşi programına katıldı. Şaban Temuge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde düzenlenen programda Prof. Dr. Şentop, konuşma gerçekleştirdi. Basına kapalı gerçekleştirilen programa Vali Hülya Kaya, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk ve Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı da katıldı.

Öte yandan Şentop kentte Yalova Valiliği ve Yalova Belediye Başkanlığı ziyaretleri gerçekleştirdi.