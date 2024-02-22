Tuzla Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, futbolun unutulmaz isimleri Oktay Derelioğlu, Evren Turhan ve İbrahim Yattara, Tuzlalı sporsever gençlerle bir araya geldi. Gazeteci Emre Bol’un moderatörlüğünde geçen programda, eski futbolcular futbol kariyerleri, hatıraları ve spor dünyasına dair deneyimlerini paylaştılar.

Tuzla Belediyesi, Türk futbolunun efsane isimleriyle Tuzlalı sporsever gençleri buluşturdu. Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi’nde Gazeteci Emre Bol’un moderatörlüğünde gerçekleşen programda, eski futbolculardan Beşiktaşlı Oktay Derelioğlu, Galatasaraylı Evren Turhan ve Trabzonsporlu Ibrahim Yattara futbol kariyerleri, hatıraları ve spor dünyasına dair deneyimlerini paylaştı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın da katıldığı programda futbolcular, samimi ve eğlenceli tavırlarıyla dikkat çekti. Ayrıca futbolcular, gençlerin Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Türk futboluyla ilgili sorularını cevapladı.

İbrahim Yattara’dan sürpriz kolbastı performansı

Programın en renkli anlarından biri de İbrahim Yattara’nın bir genç sporseverin isteğini kırmayarak kolbastı oynaması oldu. Yattara, bir sonraki etkinlikte gençlerle futbol oynamak istediğini belirterek, “Beni yabancı zannetmeyin, ben Türk’üm zaten. Bir dahaki programda sizinle top oynamak istiyorum” dedi.

Yattara’nın bu sözleri ve kolbastı performansı salonda büyük alkış aldı.

“Gençler her zaman müzik ve sporla ilgilenmeli”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, futbolseverlerle güzel bir sohbetin gerçekleştiği etkinlikte futbolun birleştirici gücüne vurgu yaparak, “Zamanında Kartal Gençlik’te futbol oynamış biri olarak, futbolun bu güzel anlarını yaşamak beni mutlu ediyor. Bu buluşmalara devam edeceğiz. Gençler, her zaman dediğimiz gibi müzik ve sporla ilgilenmeli. Her şeyi birlikte yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Katılımcılar, futbolun efsane isimleriyle yakından tanışma ve onlarla sohbet etme fırsatını yakalarken, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.