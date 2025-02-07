Sözcü Gazetesi'nde yayımlanan habere göre, milletvekillerine tanınan "ceza muafiyeti" uygulamasının kapsamı genişletildi. İddiaya göre, eski milletvekilleri kırmızı ışıkta geçseler, hatalı park etseler ya da hız sınırını aşarak radara takılsalar dahi, artık trafik cezası ödemeyecekler.

Kararın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından onaylanması durumunda yürürlüğe gireceği belirtiliyor. İddiaya göre, mevcut milletvekillerinin iki aracı, eski milletvekillerinin ise bir aracı trafik cezasından muaf tutulacak.

Milletvekili araçlarının plakaları trafik müdürlüklerine kaydedilir ve bu araçlar cezadan muaf tutulur. Eğer plakaya trafik cezası kesilirse, tutanaklar vekile değil, TBMM'ye gönderilir ve ceza da Meclis bütçesinden ödenir. Önceden milletvekilliği sona erdiğinde bu ayrıcalık da bitiyordu. Ancak şimdi, ömür boyu trafik cezası muafiyeti uygulanacağı iddia ediliyor.

İlk tepki Sabahat Akkiraz'dan geldi

Bu iddiaya ilk tepki CHP İstanbul eski Milletvekili Sabahat Akkiraz’dan geldi. Akkiraz, "TBMM’den aradılar, dilekçe ile başvurursam bir aracım trafik cezalarından muaf olacakmış. Neden? Kurallara uymama hakkı mı var? Kurallar herkes içindir" dedi.