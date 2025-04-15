Geçmiş ile geleceği bir araya getiren "Eskiden Yeniye Teknoloji Sergisi" tarihi Kervansaray’da kapılarını ziyaretçilere açtı. 1930’ların analog makinelerinden başlayarak günümüzün yapay zeka teknolojilerine kadar uzanan serginin açılışını CHP 24. Dönem Milletvekili Süleyman Çelebi, Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü H. Gürhan Ozanoğlu gerçekleştirirken, sergiyi ziyaret eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, projeleri ilgiyle inceleyerek organizasyonda emeği geçenleri tebrik etti.

20 Nisan tarihine kadar ziyaret edilebilir

"Eskiden Yeniye Teknoloji Sergisi" kapsamında bilime eleştirel bir bakış kazandırmayı amaçlayan "Yanlışlanabilirlik Üzerine: Bilim Neyin Peşinde?" başlıklı atölye çalışmaları, teknoloji severler tarafından yoğun ilgi gördü. Koleksiyoner Özgür Öz’ün arşivi, ONVO, Öztiryakiler ve Fıratpen’in ileri teknolojisiyle, Büyükçekmece’nin çeşitli eğitim kurumlarından genç dahilerin yenilikçi projelerinin aynı çatı altında bir araya geldiği sergide emeği geçenlere ve katkıda bulunanlara plaket takdim edildi. "Eskiden Yeniye Teknoloji Sergisi" tarihi Kervansaray’da 20 Nisan tarihine kadar ziyarete açık kalacak.