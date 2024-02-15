MALZEME LİSTESİ: 450 gr. kıyma 1 soğan 1 tutam maydanoz tuz karabiber SERVİSİ İÇİN: yoğurt tırnak pide domates sos yeşil biber domates tereyağı tuz karabiber zeytinyağı HAZIRLANIŞI: Kıymayı karıştırma kabına alıyoruz. Soğanı içine rendeliyoruz, maydanozu ince doğrayıp ilave ediyoruz. Yumurtasını kırıyoruz. Tuzunu ve karabiberini atıyoruz ve iyice yoğuruyoruz. Köfte harcını iyice yoğurduktan sonra bir müddet buzdolabında dinlendiriyoruz. Küçük ve ince köfteler yuvarlıyoruz. Izgara tavaya biraz sıvıyağ döküyoruz ve köfteleri pişiriyoruz. Pideleri fırında ya da tavada ısıtıyoruz ve küp küp doğruyoruz. Yoğurdu çırpıyoruz, tereyağını tavada eritiyoruz. Domates ve biberi iri doğruyoruz ve köfteleri pişirdiğimiz tavada çeviriyoruz. Domates sosu tavada kaynatıyoruz. Servis tabağına önce pideleri koyuyoruz. Üzerine sıcak domates sosu döküyoruz, sonra çırpılmış yoğurdu döküyoruz. Üzerine pişmiş köfteleri diziyoruz. Domates ve biberi koyuyoruz. Tavada erittiğimiz tereyağını da üstüne gezdirerek servis ediyoruz.

Kaynak: Haber merkezi