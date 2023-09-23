Bir maden şirketinin Eskişehir Kaymaz mahallesinde üçüncü atık havuzu oluşturup Çanakkale’den 2 milyon 700 bin ton cevheri taşıyarak işlemesini içeren ve Bakanlık’ta yapılan ÇED Raporunun 1. İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) Toplantısı’nda, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin de içerisinde yer aldığı kurum ve STK’ların yaptığı haklı itirazlar sürecin ilerlemesini durdurdu.ESKİŞEHİR (İGFA) - Bir maden firmasına ait Çanakkale Serçiler ve Terziler köyü civarında yapılması planlanan Altın Gümüş Madeni Açık Ocak İşletmesi Projesi için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Yönetmeliğine göre şirket tarafından hazırlanan ÇED Raporunun 1. İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) Toplantısı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet İrfan Mutluay, Çanakkale CHP İl Başkanı Doğan Ateş, Çanakkale İDA Dayanışma Derneği Başkanı Ekrem Akgül, Eskişehir Büyükşehir Belediyesini temsilen Merve Sayılır, Eskişehir Çevre Derneği Başkanı Sadık Yurtman, Tema Temsilcisi Onur Küçük, Çevre Hukukçusu Cömert Uygar Erdem katılarak itirazlarda bulundular.

Toplantıda Çanakkale Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) tarafından, 1. İDK Toplantısında her iki projenin de teknik, hukuki ve vicdani açıdan uygun olmadığı vurgulandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bölgede Devlet Su İşleri (DSİ) ve Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) arazi çalışmalarının devam etmesi ve yapılan beyanların tekrar incelenmesi için süresi belli olmayan 2. İDK toplantısının yapılmasına karar verilerek toplantı sonlandırıldı.

İlgili maden şirketi tarafından Eskişehir Kaymaz mahallesindeki Altın Madeninin mevcut olan 2 adet atık havuzuna ilave olarak 3. atık havuzunun yapılması için hazırlanan ÇED Raporu’nun Bakanlık tarafından onaylanması sonrası Eskişehir Büyükşehir Belediyesi karar hakkında hukuki süreci başlatmıştı.

Kaymaz’daki altın madeninin Üçüncü Kapasite Artışı ile İlave Maden Atık Depolama Tesisi (MADT-3) Projesi için hazırlanan ÇED Raporunun içinde, Çanakkale’den 2 milyon 700 bin ton cevherin, günde 149 kamyon ile 490 km uzaklıktaki Eskişehir Kaymaz mahallesine taşınarak zenginleştirme yapılmak istenmesini içeren son toplantıdan çıkan karar ile sürecin ilerlemesi ikinci bir toplantıya kadar durduruldu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen de, “Değerli hemşehrilerim, şehrimizi, doğamızı, güzel topraklarımızı ilgilendiren çok önemli bir konuda sizleri ve kamuoyunu bilgilendirmek istiyorum. Çanakkale Terziler Köyü civarında yapılması planlanan Altın Gümüş Madeni Açık Ocak İşletme Projesi'nin İnceleme Değerlendirme Komisyonu toplantısına katılarak bu projeye kurum olarak itiraz ettik. Çanakkale'deki projeye Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak neden karşı olduğumuzu kısaca anlatmak istiyorum. Bu projenin hayata geçmesi halinde Çanakkale'den çıkarılan maden, işlenmek üzere Kaymaz Mahallemize getirilecek. Kaymaz Mahallemizdeki mevcut 2 adet atık havuzuna ilave olarak 3. atık havuzunun yapılması için hazırlanan ÇED Raporu ne yazık ki ilgili bakanlık tarafından onaylandı. Bu karara da belediye olarak karşı dava açtık. Şimdi sizlere sormak istiyorum; 2 milyon 700 bin ton cevherin yaklaşık 500 kilometrelik mesafeden günde 149 kamyon ile taşınarak güzel şehrimizi bir firmanın adeta atık çöplüğü olarak kullanmasına vicdani olarak nasıl göz yumabiliriz? Bu proje hem teknik, hem hukuki hem de vicdani açıdan uygun değildir. Projeye karşı çıkan Çanakkale Belediyemiz ve sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle birlikte Kaymaz Mahallemizin atık çöplüğü olarak kullanılmasına izin vermeyeceğimizi ve projenin iptali için her türlü hukuki süreci zorlayacağımızı bilmenizi istiyorum” ifadelerini kullandı.