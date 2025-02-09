Eskişehir'in dört bir yanını rengarenk çiçeklerle süsleyen Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından son dönemde sorumluluk alanındaki cadde ve bulvarlardaki orta refüjler başta olmak üzere diğer açık yeşil alanlarda,sürdürülebilir kentsel tasarım yaklaşımını benimseyen, etkin su kullanımını sağlayan kuru peyzaj çalışması uygulanıyor.

Kent genelinde su kaynaklarının verimli kullanılmasına yönelik çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirten Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Türkiye’nin ve Eskişehir’in su zengini olmadığını vurguladı.

Sınırlı su kaynakları ve küresel iklim değişikliği nedeniyle renkli taşlar, curufgibi dekoratif malzemelerle şehri daha da güzelleştiren ve bu sayede tasarruf sağlayan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, su kaynaklarını bilinçli ve verimli şekilde kullanarak kentsel dirençliliğe katkı sağlıyor, böylece hem doğayı koruyor hem de ülke ekonomisine katkıda bulunuyor.

Kuru peyzaj;estetik değeri olan, sulama tüketimini ve bakım masrafını minimuma indiren bir uygulama olmanın yanı sıra ekonomik katkı sağlayan da bir uygulama olarak kullanılıyor. Dolamit gibi dekoratif taşlar ve curufgibi tamamen doğal materyallerden oluşan malzemeler kullanılan kuru peyzaj çalışmaları artarak devam edecek.

Başkan Ayşe Ünlüce, dünyanın en büyük sorunlarından biri iklim krizi olduğuna dikkati çekerek, bu kapsamda özellikle şehirlerin kalbinde yer alan refüjler, kavşaklar vb. açık yeşil alanlarda uygulanan kuru peyzaj çalışmaları, su tasarrufu sağlamak adına çok önemli bir adım olduğunu belirtti. Ünlüce, Türkiye Ocak 2023 yılında başlatılan Ulusal Su Verimliliği Seferberliği kapsamında; “Değişen İklime Uyum Çerçevesinde Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2023-2033)” ile; kentsel su verimliliği eylemleri arasında yer alan kurakçıl peyzaj uygulamalarına ilişkin “Kurakçıl Peyzaj Uygulamaları Rehberi” doğrultusunda, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak fidanlık alanlarında, rehberde yer alan 87 cins bitki yetiştirilmekte ve yeşil alanlarında kullanıldığını kaydetti.