Kurul, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri tarafından yapılan genel kurul çağrı ilanlarının resmî ilan kapsamında değerlendirilmesine yönelik prensip kararı aldı. Bu kararla birlikte söz konusu ilanların Basın İlan Kurumu aracılığıyla süreli yayınlarda yayımlanmasına devam edilecek.

Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan başvuruda, kooperatiflerin anasözleşmelerine dayanarak genel kurul çağrı ilanlarının süreli yayınlarda yayımlanmasının zorunlu olmadığı yönünde bir değerlendirme sunulmuştu. Bu görüş üzerine Basın İlan Kurumu'ndan resmi değerlendirme talep edildi.

Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu, yapılan incelemenin ardından söz konusu ilanların resmî ilan niteliğinde olduğuna karar vererek bunu ilgili kuruma bildirdi. 195 sayılı Kanun’un “bir ilanın resmî ilan sayılıp sayılmayacağına” ilişkin hükümleri doğrultusunda alınan bu karar, emsal teşkil etmesi amacıyla Genel Kurul’a sunuldu. İlan İşleri, Hukuk İşleri ve Mali İşler Komisyonlarından alınan görüşler doğrultusunda yapılan oylamada, prensip kararı oy çokluğuyla kabul edildi.

Kararın gerekçesinde, ilgili Kooperatifler Kanunu ile anasözleşmelerin çağrıların nasıl yapılacağına ilişkin maddelerine atıfta bulunularak, bu ilanların 195 sayılı Kanun ve Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği çerçevesinde resmî ilan niteliği taşıdığı vurgulandı. Ayrıca, bu tür ilanların Basın İlan Kurumu aracılığıyla, resmî ilan yayınlama hakkına sahip basılı ve dijital mecralarda yayımlanmasının zorunlu olduğu belirtildi.

Alınan karar, 31 Mayıs 2025 tarihli ve 32916 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.