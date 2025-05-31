Kocaeli genelinde yürütülen sıfır atık faaliyetlerinin ele alındığı toplantı, mayıs ayında Dilovası Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda sürdürülebilir çevre hedefleri ve 2025-2030 yıllarına yönelik sıfır atık stratejileri masaya yatırıldı.

Her ay farklı bir ilçede düzenlenen "Sıfır Atık Yönetim Sistemi Değerlendirme Toplantısı" mayıs ayında Dilovası Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlendi. Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu’nun da katıldığı toplantıya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sıfır Atık Şube Müdürü Hüseyin Kılıç, ilçe belediyelerinin iklim değişikliği ve sıfır atık, temizlik işleri ve çevre koruma birimlerinden sorumlu şube müdürleri ve teknik personelleri katıldı. Sıfır atık faaliyetleri üzerine görüş alışverişinin yapıldığı toplantıda Dilovası Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Şube Müdürü Erdal Ecer, tüm atıkların (park-bahçe atığı, tadilat atığı, hacimli atık, geri kazanılabilir atıklar vb.) kaynağında ayrı toplama çalışmaları, eğitici-bilinçlendirici faaliyetler, mobil atık getirme merkezleri işletimi, atık getirme merkezi kurulumu ve atık yönetimine ilişkin faaliyetler hakkında bilgilendirici sunum gerçekleştirdi.

2025-2030 il sıfır atık yönetim sistemi planı

Sıfır atık yönetim sistemine ilişkin il genelinde yapılan çalışmaların da değerlendirildiği toplantıda, 2025-2030 yılları arasında yapılacak il sıfır atık yönetim sistemi planının oluşturulmasına yönelik hazırlık çalışmaları, strateji hedef ve politikalara yönelik bilgilendirmeler yapıldı. Bunun yanı sıra park-bahçe atıkları ve hacimli atıkların yönetimi, atık toplama kampanyaları, Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri gibi konularda yürütülen çalışmalar anlatıldı. Büyükşehir tarafından İl genelinde oluşan atıkların yönetiminde sağlıklı envanter tutmak, atık verilerini kayıt altına almak, yapılan etkinlik organizasyon ve benzeri faaliyetlerin takibinin yapılmasını sağlayacak bir yazılım uygulaması olan ÇEVBİS (Çevre Bilgi Sistemi) kullanımına yönelik bilgilendirme yapıldı. İlçe Belediyeleri temsilcilerinin interaktif katılımları ile gerçekleşen toplantıda, daha temiz ve sürdürülebilir bir gelecek için kararlılıkla yürütülen çalışmalar ve öneriler de detaylı bir şekilde ele alındı.