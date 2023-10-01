Gölpazarı Kaymakamlığı görevine atanan Alparslan Sözen’i ilçe esnafları ziyaret etti.

Gölpazarı Esnaf ce Sanatkârlar Odası Başkanı Fevzi Şen ve yönetim kurulu üyeleri. Gölpazarı Kaymakamı Alparslan Sözen’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Gölpazarı için yapılacak faaliyetlerde esnaf ve sanatkarların her zaman göreve hazır olduğunu belirten Şen, kendilerini samimi bir ortamda misafir eden Kaymakam Sözen’e teşekkür etti.

Kaymakam Sözen ise Gölpazarı için güzel işleri hep birlikte yapacaklarını söyledi. Ziyarette eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in babası Sefer Dönmez, Küçük Yenice Köyü Muhtarı Necmettin Güven, gazeteci Arslan Altındiş da yer aldı.