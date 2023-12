Hanoi’ye Genel Bakış

Vietnam’ın kuzeyinde olan Hanoi şehri, Kızıl Nehir Deltası’na 90 Km. uzaklıkta olup dağlık, iç ve delta olarak üç temel alandan oluşmuştur. Bölgenin en yüksek yeri, deniz seviyesinden 1281 metre yüksekliğindeki Vi bölgesidir. Vietnam ve Türkiye arasında 4 ileri saat farkı vardır. Hanoi saati Türkiye’den 4 saat ileridir. Genel olarak sıcak bir iklimi olan Hanoi, Mart- Nisan ayları arası çok az yağış görülmektedir. Kasım- Nisan ayları arasında kışlar ılık ve yağışsız geçer. Mayıs ve Ekim aylarında ise sıcak ve yağışlı geçerken nem oranı da oldukça yüksektir.

Hanoi şehrinin inşası Fransız işgali dönemine denk geldiğinden Fransız mimarisinin eşsiz örneklerinin görülebileceği, muhteşem güzellikte bir şehirdir. Tarihi mekânları ile ünlü bölgesi Cau Giay’daki Keangnam kulesidir. Bu kule şehrin en uzun kulesi olma özelliğini taşır.

Ankara’nın kardeş şehri olan Hanoi’de motorsiklet kullanımı çok yoğundur. Sokak satıcıları ile ünlü bir şehirdir. Hanoi, Vietnam ülkesinin başkenti ve nüfusu açısından ikinci büyük şehridir. Kızıl Nehir’in sağ kıyısında bulunan Hanoi, artan nüfusu ile gittikçe kalabalıklaşan bir şehirdir. Kuzeyin Vietnam savaşından zaferle çıkması sonucunda ülkenin birleşmesiyle birlikte Hanoi, tüm ülkenin başkenti olmuştur.

Hanoi’de Gezilecek Yerler

Hanoi, eşsiz Fransız mimarisi, birbirinden güzel plajları, zümrüt rengi denizi, şelaleleri ve doğal güzellikleri olan, doğa ve yakın tarih meraklılarının ilgi odağı olan şehirdir. Hanoi’de en çok ziyaret edilen yerlerin başında tapınaklar ve müzeler vardır. Hanoi’de her yıl belirli aralıklarla düzenlenen festivaller, ziyaretçileri bu şehre çekmektedir.

Vietnam Kadın Müzesi

Ly Thuong Kiet Caddesi’nde, merkezi Hoan Kiem Gölü ve eski mahallenin yakınında yer alan Vietnam Kadın Müzesi, Vietnamlı kadınlara ithaf edilmiştir. Müze 1995 yılında halka açılmış ve 2006 ve 2010 yılları arasında yenilenmiştir. Hafta için her gün 08.00 ve 17.00 saatleri arasında gezilebilir.

Literatür Tapınağı (Temple Of Literatüre)

Bin yıllık bir geçmişe dayanan tapınak, 1070 yılında Kral Lý Nhân Tông döneminde inşa edilen bir tapınaktır. İmparatorluk akademisine ev sahipliği yapan tapınak, Vietnam’ın ilk ulusal üniversitesi olma özelliğini taşır. Vietnam’daki Konfüçyüs’e adanmış pek çok tapınaktan biridir. En prestijli eğitim merkezlerinden biridir.Tapınağa giriş ücretli olup, sabah 08.00- 17.00 saatleri arası gezilebilir.

Vietnam Etnoloji müzesi

Açılışı 12 Kasım 1997 tarihinde yapılan müzenin mimari Ha Duc Linh’dir. Hanoi’ye turist çekmek amaçlı yapılan müze, kent merkezinden 8 Km. uzaklıktadır, yapının bazı bölümlerinin mimarı Fransız mimar Veronique Dollfus’tur. Müze binası farklı bir mimariye sahiptir. Vietnam’ da resmi olarak tanınan ve yaşamını sürdüren çok sayıda etnik gruba odaklı bir müzedir. Girişin ücretli olduğu müzede, pazartesi günleri harici her gün 08.30- 17.30 saatleri arası ziyarete açıktır.

Vietnam Ulusal Tarih Müzesi ( National Museum of Vietnamase History)

1932 yılında Fransız sömürgecileri tarafından yapılan binanın mimarı Ernest Hebrard’dır. Geleneksel Vietnam mimarisine göre inşa edilen binada çift duvar ve balkonları olan bir binadır. Böylece doğal bir havalandırma sistemi yaratılmıştır. Vietnam’ın tarihine ışık tutan eserlerin sergilendiği müze, ziyaretçilere Vietnam’ın köklü geçmişi hakkında bilgiler de sunmaktadır. Giriş ücretli olup, 08.00 ve 17.00 saatleri arası gezilebilir.

Bach Ma Beyaz At Tapınağı

1839 yılında Konfiçyüs’e ithafen yapılan tapınak, şehrin en eski tapınağıdır. Yapının orijinali, 11.yy’da imparator Ly Thai To tarafından Beyaz At onuruna yapılmıştır. Beyaz At, Vietnam kültüründe dini bir simgedir. Farklı inanışların eserlerine tanıklık etmek isteyenlerin ziyaret akınına uğrayan tapınak, saat 08.00- 17.00 saatleri arası ziyarete açıktır.

Hoả Lò Cezaevi Müzesi

Vietnam savaşında savaş mahkûmlarının ve Fransız sömürgecilerinin mahkûm edildiği cezaevi, 1970’ li yıllarda yıkılmış ancak bir kısmı müzeye çevrilmiştir. 1987 yılında çekilen The Hanoi Hilton filmine de konu olmuştur. Filmde bu ceza evinde yaşanmış gerçek olaylar sinemaya aktarılmıştır. Müzeye giriş ücretli olup sabah 08.00 ve 17.00 saatleri arası gezilebilir.

Vietnam Güzel Sanatlar Müzesi

Vietnam sınırları içinde bulunan iki adet güzel sanatlar müzesinden biri Hanoi şehrinde bulunmaktadır. Müze binası Fransız sömürge döneminde inşa edildiğinden Fransız mimarisini yansıtır. Ülkenin ilk sanat müzesi olan müze, Vietnam tarihinden eserlerin sergilendiği bir müzedir. Müze içinde 20–21. yüzyıllardan kalma resim koleksiyonu da bulunmaktadır. Müzeyle giriş ücretli olup, 08.30- 17.00 saatleri arası gezilebilir.

Hai Ba Trung Tapınağı

1142 yılında kurulan tapınak, Hoan Kiem gölünün 2 Km. güneyinde yer alır. Çin ekolüne at tapınak, Trung Kız Kardeşler tapınaklarından biridir. Hoan Kiem gölüne yakın olması ziyaretçi sayısından avantajlı olmasını sağlar çünkü gölü ziyarete gelenlerin bölgedeki tapınakları ziyaret ettiği de bilinir.

St. Joseph’s Katedrali

Aziz Joseph Katedrali, Hanoi, Hoàn Kiếm Bölgesinde bulunan, Nha Chung Caddesindeki bir kilisedir. Hanoi’nin Roma Katolik Başpiskoposluğunun katedrali olarak hizmet vermektedir. 19. yüzyıldan kalma bir Gotik Canlanma kilisesidir. İnşasına Notre Dame katedraline benzeyerek başlatılan katedral, 1886 yılının Aralık ayında açılmıştır. Hanoi’nin en eski kilisesidir. Gotik tarzda inşa edilen katedralin, her birinde 5 ayrı çanı bulunan iki büyük kulesi vardır. Katedralin dış duvarları, granit taş ve levhalardan yapılmıştır. Sağ tarafında katedralin sunağı ve kutsal alanı, sol tarafında ise Regina Pacis ( Barış kraliçesi) ve Aziz Joseph katedrali bulunmaktadır. Hanoi’nin en görkemli yapılarından biridir.

Vietnam Devrimi Müzesi

1959 Ağustos ayında Vietnam Devrimi anısına kurulan müze, 30 galeriden oluşmaktadır. 40.000’e yakın envanteri bulunan müzede, devrimin Vietnam üzerindeki etkileri görülmektedir. Sabah 08.00 ile 17.00 saatleri arasında gezilen müze, öğleden sonra kalabalık olacağından sabah erken saatte gezilmesi önerilir.

Kutsal Hoan Kiem Gölü

Hanoi’lilerin buluşma noktası olan Hoan Kiem Gölü, büyüleyici bir güzelliğe sahip bir yerdir. Sabah egzersizleri yapmak isteyen ya da öğleden sonralarını değerlendirmek isteyenlerin mekânı olan gölün manzarasını izlemek bile terapi etkisi yaratmaktadır. Göl efsanelere konu olmuş bir yerdir. En bilinen efsanesi ise İmparator Le Loi’nin ejderha kralından, Çin baskılarına karşı savaşmak için bir kılıç alması ve kılıcın bu gölden gelmesidir. Göl, yaşayan dev kaplumbağaları ile de ünlüdür. Kaplumbağa, Vietnam kültüründe kutsal bir hayvandır. Gölün ortasındaki kulenin ismi de Kaplumbağa Kulesidir.

Ho Chi Minh Mozolesi

Ho Chi Minh, 1951- 1969 yılları arasında Vietnam Komünist Partisi’nin başkanlığını yapmış, 1945 yılında Bağımsızlık Deklarasyonu’nu okumuş ve Vietnam Demokratik Cumhuriyeti’ni kuran kişidir. 29 Ağustos 1975 tarihinde açılan Ho Chi Minh Mozolesi, Hanoi’deki en büyük anıttır. İçeride konuşulması ve fotoğraf çekilmesi de yasaktır. Mozolenin bulunduğu alan önemli bir yer. Bunun sebebi 2 Eylül 1945 tarihinde Vietnam Bağımsızlık Bildirgesi, Ho Chi Minh tarafından bu alanda okunmuştur. Pazartesi ve Cuma günleri hariç haftanın 5 günü ziyarete açık olan mozolede, her sene 1 ay boyunca Ho Chi Minh’in bedeni bakıma alındığından dolayı ziyaretçi girişine izin verilmiyor. Kasım- Mart ayları arası sabah 08.00 ve 11.00 arası, Nisan- Ekim ayları arası 07.30- 10.30 saatleri arası ziyaretçi girişine izin veriliyor.

Vietnam Askeri Tarih Müzesi ( Vietnam Military History Museum)

17 Temmuz 1956 yılında kurulan müze, Vietnam’da yer alan 7 milli müzeden biridir. Kent merkezinde yar alan müze, Ho Chi Minh mozolesine çok yakındır. Vietnam askeri tarih müzesi, binlerce metrekarelik geniş bir alana kurulmuştur. Savaşlarda kullanılan malzemeler, uçaklar, tankların sergilendiği müzede bir de bayrak kulesi mevcut. Giriş ücretli olup, 08.00- 16.30 saatleri arası ziyarete açıktır.