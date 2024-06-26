2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu maçında Danimarka ile Sırbistan 0-0 berabere kaldı. Grubu ikinci tamamlayan Danimarka son 16 turuna yükseldi, Sırbistan ise turnuvaya veda etti.

Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024’ün C Grubu’nun 3. ve son maçında Danimarka ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Münih’te bulunan Allianz Arena’da oynanan mücadelede Fransız hakem François Letexier düdük çaldı. Karşılıklı gelişen atakların sonucunda gol çıkmayınca ilk yarı 0-0’lık skorla sona erdi.

İkinci yarıda da tarafların gol bulamamasıyla mücadele başladığı gibi bitti. Danimarka aldığı beraberlikle puanını 3’e yükseltti ve 3 maçta aldığı 3 beraberlik sonrasında grubu 2. sırada bitirdi. Son 16 turuna yükselen Danimarka’nın aksine Sırbistan ise aldığı 2 puanla grup sonuncusu oldu ve turnuvaya veda etti.