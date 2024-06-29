EURO 2024'te Almanya'nın ev sahipliğinde oynanacak olan son 16 turları bugün itibariyle başlıyor.

19.00 İsviçre - İtalya

Bu akşam başlayacak olan son turlarının ilk mücadelesi A grubunun ikincisi İsviçre ile B grubunu ikincisi İtalya ile arasında olacak. Maç Berlin Olimpiyat Stadında oynanacak.

22.00 Almanya - Danimarka

İkinci mücadele olarak ise A grubunun birincisi Almanya ile C grubunun ikincisi Danimarka karşı karşıyta gelecek. Maç BVB Stadı-Dortmund Stadından oynanacak.

İşte son 16 maç programı

30 Haziran Pazar

19.00 İngiltere-Slovakya

22.00 İspanya-Gürcista

1 Temmuz Pazartesi

19.00 Fransa-Belçika

22.00 Portekiz-Slovenya

2 Temmuz Salı

19.00 Romanya-Hollanda

22.00 Avusturya-Türkiye