EURO 2024'te Almanya'nın ev sahipliğinde oynanacak olan son 16 turları bugün itibariyle başlıyor.
19.00 İsviçre - İtalya
Bu akşam başlayacak olan son turlarının ilk mücadelesi A grubunun ikincisi İsviçre ile B grubunu ikincisi İtalya ile arasında olacak. Maç Berlin Olimpiyat Stadında oynanacak.
22.00 Almanya - Danimarka
İkinci mücadele olarak ise A grubunun birincisi Almanya ile C grubunun ikincisi Danimarka karşı karşıyta gelecek. Maç BVB Stadı-Dortmund Stadından oynanacak.
İşte son 16 maç programı
30 Haziran Pazar
19.00 İngiltere-Slovakya
22.00 İspanya-Gürcista
1 Temmuz Pazartesi
19.00 Fransa-Belçika
22.00 Portekiz-Slovenya
2 Temmuz Salı
19.00 Romanya-Hollanda
22.00 Avusturya-Türkiye