Serdivan’da 2024 yılı asfalt programı belli oldu. Belediye Başkanı Osman Çelik, düzenlediği bilgilendirme toplantısında, 24 mahalleyi kapsayan geniş çaplı bir asfaltlama çalışması gerçekleştirmeyi planladıklarını açıkladı. Toplantıya AK Parti, MHP ve CHP İlçe Başkanları, belediye meclis üyeleri ve 24 mahalle muhtarı katıldı.

Program çerçevesinde 190 sokakta, toplamda 54 bin 879 metre uzunluğunda ve 420 bin 688 metrekarelik bir alanda asfalt serimi yapılacak. Bu çalışmalar ile Serdivan’ın birçok noktasında yolların yenilenmesiyle, daha konforlu ve güvenli bir ulaşım imkanı sağlanması hedefleniyor. Serdivan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, asfaltlama çalışmalarını 101 bin ton sıcak asfalt kullanarak 2024 yılı sonuna kadar tamamlamayı planlıyor. Başkan Çelik, bu yatırımın Serdivan’ın üstyapısına önemli bir katkı sağlayacağını ve vatandaşların yaşam kalitesini yükselteceğini vurguladı.

Toplantıya katılan AK Parti, MHP ve CHP İlçe Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri ve muhtarlar projeye desteklerini ifade ederek, Serdivan’ın daha fazla gelişmesi için belediye ile birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirttiler.