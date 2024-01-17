Bursa’da ev arkadaşını ve aracına aldığı eczacı kalfasını öldürüp cesetle İstanbul'a giden sanığın yargılanması devam ediyor. Duruşmada sanık Ahmet Burak Demir'in psikiyatri doktoru, tanık olarak dinlendi. Mahkeme heyeti Demir'in akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine karar verip duruşmayı erteledi.



Eczacı kalfası Serdar Ergün'den (47) haber alamayan yakınları, polise kayıp ihbarında bulunarak en son Ahmet Burak Demir isimli kişiyle görüldüğünü söyledi. Soruşturma başlatan polis ekipleri, şehir güvenlik kameralarından Serdar Ergün'e ait 16 BT 773 plakalı mavi renkli Seat Leon marka otomobilin İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle irtibata geçti. Harekete geçen ekipler, Büyükçekmece ilçesi Sinanoba Mahallesi Ertekin Caddesi üzerinde seyreden otomobili durdurdu. Otomobilin sürücüsü Ahmet Burak Demir’i (41) yakalayan ekipler, otomobilde yaptıkları aramada bir tabanca ve Serdar Ergün'ün cesedini battaniyeye sarılı ve başından vurulmuş halde bagajda buldu. Şüphelinin, öldürdüğü eczacı kalfasının cesedini araca yükleyip 200 kilometre yolculuk yaptığı öğrenildi.



Ahmet Burak Demir emniyette verdiği ifadesinde, Serdar Ergün'ün çalıştığı eczaneye borcu olduğunu ve Ergün'ün parayı istedikten sonra küfür etmesiyle birlikte öldürdüğünü, oda arkadaşı Murat Kutlu'yu ise evde otururken küfür ettiği için öldürdüğünü söyledi. Ahmet Burak Demir'in Bursa'nın Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'ndeki evine giden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Murat Kutlu'nun da cansız bedenini evde, bedeninden ayrılan başını ise buzdolabında buldu. Ahmet Burak Demir'in evdeki köpeği de öldürdüğü tespit edildi. İddianamede, Ahmet Burak Demir'in arkadaşı Kutlu'yu evinde 3 kurşunla öldürüp, başını vücudundan bıçakla ayırarak buzdolabına koyduğu, bedeninin geri kalanını ise poşete koyup balkona bıraktığı, balkondaki köpeği de bıçak ve balta darbeleriyle öldürüp evi terk ettiği iddialarına yer verildi. Demir, akıl sağlığı ile ilgili tedavi gördüğünü Serdar Ergün'le ilaçlarını almak için gittiği eczanede tanıştığını söyledi. Ahmet Burak Demir, Serdar Ergün’le aralarında arkadaşlık ilişkisi olduğunu, aralıklarla toplamda 500 bin lira borç verdiğini, alacağını istediğinde tehdit edildiğini öne sürdü.



Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, maktul Murat Kutlu ve Serdar Ergün'ün yakınları ve avukatları katıldı. Sanık Ahmet Burak Demir ise SEGBİS sistemiyle katıldı. Duruşmada sanığın doktoru tanık olarak dinlendi. Mahkeme heyeti, Ahmet Burak Demir’in tutukluğunun devamına, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu’na sevkine karar verip duruşmayı erteledi.