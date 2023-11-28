Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, bir doktor olan İ.A., yeni satın aldığı evde oturan kiracı S.H.D.'den daireyi boşaltmasını istedi. Ancak, kiracının yasal süreç içinde evi boşaltacağını belirtmesi üzerine taraflar arasında çıkan anlaşmazlık kavgaya dönüştü. Dünkü olayda, İ.A. ve S.H.D. arasındaki tartışma evin önünde fiziksel bir çatışmaya dönüştü. Tarafların birbirlerine yönelik tekme ve yumruk saldırılarına karşılıklı olarak karşılık verdiği olayda, İ.A. arabasının bagajından aldığı baltayla kiracısına saldırdı.

Saldırı sonucunda S.H.D., aldığı baltayla yaralanırken, olaya tanıklık eden çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, S.H.D.'yi hastaneye kaldırırken, saldırgan İ.A. ise polis tarafından gözaltına alındı. Hastanede tedavi edilen S.H.D. taburcu edildi.

Tarafların emniyette verdikleri ifadelerde, İ.A.'nın evi kullanmak istemesi ve S.H.D.'nin yasal süreç içinde evi terk etme kararı arasındaki anlaşmazlığın derinleştiği belirtildi. S.H.D., İ.A.'nın kendisine baltayla saldırdığını, ancak yasal süreç içinde evi boşaltacağını belirtti. İ.A. ise evin yeni sahibi olarak kendisinin yerleşeceğini söyledi ve kiracısının 6 ay içinde çıkabileceğini belirtti.

Emniyetteki işlemlerin ardından her iki taraf da serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.