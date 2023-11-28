Gram altın, haftanın ikinci işlem gününde tarihin en yüksek seviyesine çıkarak rekorunu tazeledi. Piyasalarda, Aralık ayı FED faiz kararı öncesi belirsizlik devam ederken, altın fiyatları yeni zirvelerine ulaştı. Yatırımcılar, uzun vadeli tahvillere yönelme eğiliminde olsalar da Orta Doğu'da azalan jeopolitik gerilimler, altın üzerindeki baskıyı sürdürüyor.

En yüksek seviyede

Fed'in faiz indirimine gideceği beklentileriyle 6 ayın en yüksek seviyesine ulaşan gram altın, haftanın ikinci işlem gününde tüm zamanların en yüksek seviyesine tırmanarak Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Altın, yatırımcıların Fed'in gelecek yıl faiz oranlarını düşürebileceği beklentileri ve tahvil getirilerindeki düşüş etkisiyle, Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Spot altın, pazartesi gününü %0,6 artışla tamamladıktan sonra haftanın ikinci işlem gününde 2.016 dolar seviyesinden işlem gördü.

Dolar/TL kuru ve spot piyasadaki altının ons fiyatı üzerinden hesaplanan gram altın, 1.876 TL ile haftanın ikinci işlem gününde rekor kırarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD'deki tahvil getirileri, zayıf ekonomik verilerin merkez bankasının parasal sıkılaştırmayı bitireceği beklentilerini destekleyerek düşüş eğilimini sürdürdü. Altın için olumlu olan düşük tahvil getirileri, faiz getirisi olmayan altını destekliyor.

Hedge fonları, altına yönelik yükseliş tahminlerini dört ayın en yüksek seviyesine çıkarırken, vadeli işlemler ve opsiyonlara ilişkin en son CFTC verileri, faiz artırımının duraklatılacağı beklentilerini daha da güçlendirdi. Öte yandan, ABD'de dün açıklanan yeni konut satışları verilerine göre Ekim ayında aylık bazda yüzde 5,6'lık bir azalışla 679 binde gerçekleşerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.