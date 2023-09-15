Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı engelli ve evde bakıma muhtaç olan vatandaşlar için bakım hizmetinin sağlanabilmesi için destek sağlamaktadır. Bu destek 3 tip sosyal destek olarak verilmekte ve engelli vatandaşın bakımının sağlandığı koşula göre desteklenmektedir. Engelli bireyin bakım hizmeti kamu tarafından, özel sektörden ya da bakım hizmetinin evde sağlanması halinde kamu tarafından desteklenmesi ile sağlanmaktadır.

Bakım hizmetinin kamu tarafından sağlanması halinde bakanlığa bağlı bulunan rehabilitasyon merkezlerinden hizmet alınması söz konusudur. Diğer destek tipinde ise bireyin bakımının özel bakım merkezlerinde sağlanması ve ücretin bakanlık tarafından ödenmesi şekli mevcuttur. Son destek uygulamasında da bakımı sağlanan kişinin ev ortamında bakımının üstlenilmiş olması durumu olup, maddi destek evde bakımını üstlenmiş olan kişiye düzenli olarak yapılması şeklide maddi açıdan sağlanmaktadır. Bireyin evde bakımını üstlenmiş olan kişilere verilen ödenek Evde Bakım Maaşı olarak adlandırılmakta olup, bu maaşın bakan kişi tarafından alınabilmesi için de birtakım koşulları yerine getirmesi gerekmektedir.

Evde Bakım Maaşı Nasıl Alınır

Evde bakım maaşları hükümet tarafından verilmektedir. Evde Bakım Maaşı Nasıl Alınır hususundan önce kişilerin bu ödenekten yararlanabilmesi için öncelikle evde bakım şartları hususunda bilgi sahibi olması gerekmektedir. Bu şartlara ve koşullara uyum sağlanmasının ardından bu kriterlere uyum sağlandığına dair tespit işlemlerinin yaptırılması ve belgelendirilmesi gerekmektedir. Belgelendirme işlemlerinin ardından evde bakım maaşı alabilme hakkına sahip olunabilmektedir. Evde bakım maaşı başvurusu için gerekli belgeler ile beraber Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı olan il müdürlüklerine başvurulması ve belgelerin beyan edilmesi gerekmektedir.

Evde Bakım Maaşı İçin Gerekli Belgeler

Engelli Sağlık Kurulu Raporu

1 Adet Fotoğraf

Engelli vatandaş ile aynı evde yaşayan bir iş yeri sahibi mevcutsa bu kişinin geçici vergi beyannamesi

Nüfus müdürlüğünden alınacak engelli vatandaşın ve bakıcının adına hazırlanacak adrese dayalı Vukuatlı Yerleşim Yeri Belgesi ve Vukuatlı Nüfus Örneği

Engellinin üzerinde bulunan arazi, tarla ve ekili ürünün bulunması halinde bu arazilerin olduğu il veya ilçenin Tarım Müdürlüğü’nden Gelir Belgesi

Engelli bireye ait kirada bir mülkün bulunması halinde bu mülke ait kira kontratı, mülkün boş olması durumunda da muhtardan boş olduğuna dair alınacak resmi yazı

Engelinin boşanmış olması durumunda da boşanma kararı

Yukarıda belirtilmekte olan belgelerin hazırlanması sonrasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı bulunan il müdürlüklerine başvuru yapılması gerekmektedir. Belirtilen bu belgelerin engelli ve bakan kişinin adına hazırlanmasının yanı sıra hanede kalacak kişiler tarafından da hazırlanması gerekmektedir. Ayrıca engelli kişiye bakacak olan bireyin 2 kişiye bakabilmektedir. Bu iki engelli vatandaş için evde bakım maaşı alınabilmesi için de her engelli için ayrı ayrı başvuru yapılmalıdır.