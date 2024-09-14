Bursa Polisi, otomobil yedek parçaları satışıyla vatandaşları dolandıran bir çeteyi İstanbul'da düzenlediği operasyonla çökertti. Çetenin, sahte ilanlarla ve kopyaladıkları "param güvende" uygulamasıyla milyonlarca lira vurgun yaptığı ortaya çıktı.

Bursa'da oto tamircilerinin de arasında bulunduğu birçok kişi, Sahibinden.com gibi alışveriş sitelerinde ucuz fiyatlı otomobil yedek parçaları ilanlarıyla karşılaşarak dolandırıldı. İlanlarda belirtilen ürünlerin fiyatları normalden çok daha uygun görünürken, dolandırıcılar bu ilanları kullanarak vatandaşları kendi sahte sayfalarına yönlendirdi. Sahte sayfalarda, "param güvende" uygulamasını taklit ederek para transferi gerçekleştiren çete, vatandaşları mağdur etti.

Zanlılar, ödeme sırasında "transfer hatası oluştu" gibi sahte mesajlarla defalarca ödeme alarak dolandırıcılık faaliyetlerini sürdürdü. Yapılan incelemelerde, çetenin bu yöntemle çok sayıda şehirde, özellikle oto tamircilerini hedef alarak yaklaşık 10 milyon lira haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcıların telefon numaralarından yola çıkarak çetenin İstanbul Üsküdar'da bir evde konuşlandığını belirledi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde sabaha karşı gerçekleştirilen operasyonda, koçbaşlarıyla kapıları kırarak içeri giren polis, M.K. (22), A.C. (27), Y.S. (19), M.O.A. (26) ve M.A. (22) isimli çete üyelerini yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerden M.K. ve A.C. tutuklanırken, diğer üç şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Çetenin evinde yapılan aramada çok sayıda laptop, telefon ve GSM hatlarına el konuldu.

Bursa Polisi'nin düzenlediği başarılı operasyonla, dolandırıcı çetenin faaliyetleri sonlandırıldı ve mağdurların mağduriyetlerinin bir kısmı da olsa giderilmesi sağlandı. Yetkililer, vatandaşların bu tür dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olmalarını ve herhangi bir şüphe durumunda yetkililere başvurmalarını tavsiye etti. Emniyet güçlerinin yürüttüğü bu tür operasyonlar, suçluların adalet önüne çıkarılmasını ve benzer olayların önlenmesini amaçlıyor.