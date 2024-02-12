Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bulunan bir evde tüp patlaması sonucu çıkan yangında, evden çıkamayan 62 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti.

Olay, Kapaklı Karlı Mahallesi’nde bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mutfakta bulunan tüpün patlaması sonucu meydana gelen yangında, eşi ve 2 oğluyla birlikte yaşayan 62 yaşındaki İsmail Namık evden dışarı çıkamadı.

Evden yükselen dumanları ve alevleri gören vatandaşlar durumu ekiplere ihbar etti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından evin içerisinde bulunan adam dışarı çıkarılamadı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesi sonucu İsmail Namık’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Evde yalnız olduğu öğrenildi

Yangın çıktığı sırada Namık’ın eşinin ve oğlunun evde olmadığı, bir oğlunun ise askerde olduğu bilgisine ulaşılırken, olay yerine gelen Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından 62 yaşındaki vatandaş cenaze aracı ile hastane morguna kaldırıldı.