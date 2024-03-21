Kocaeli’nin Gebze ilçesinde evden 113 bin TL değerinde ziynet eşya çalan kadına çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezası verildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, 7 Şubat Çarşamba günü Gebze’de evden 113 bin TL değerinde ziynet eşya çalınması olayına ilişkin inceleme başlattı. Polis ekiplerince yapılan çalışmada şüphelinin S.U isimli şahıs olduğu tespit edildi. Polis ekiplerince dün yapılan operasyonda S.U. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mahkemece S.U’ya ev hapis cezası verildi.