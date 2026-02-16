Büyük Erkekler 7'li Ragbi Türkiye Şampiyonası'nın 1. etap müsabakalarında Körfez Gençlerbirliği ikinci oldu.

Antalya'da 13-14 Şubat tarihlerinde düzenlenen organizasyonda mücadele eden Körfez temsilcisi, grup aşamasında Firüzköy Ragbi'yi 22-0, İznik Ragbi'yi 42-0 ve Koç Ragbi'yi 24-19 mağlup etti.

Grubunu lider tamamlayarak üst tura yükselen Körfez Gençlerbirliği, çeyrek finalde Samsun Ragbi'yi 28-0, yarı finalde ise İznik Ragbi'yi 19-7 yenerek finale kaldı.

Final müsabakasında Pursaklar Belediyespor ile karşılaşan Kocaeli ekibi, çekişmeli geçen maçı 19-12 kaybederek şampiyonanın ilk etabını ikinci sırada tamamladı.