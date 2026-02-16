Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kültür Merkezi'nde düzenlenen sinema etkinliğinde çocuklarla buluştu.

Kültür sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen çocuk sineması gösterimi öncesinde aileler ve çocuklarla bir araya gelen Büyükgöz, kültür sanat faaliyetlerinin çocukların gelişimindeki önemine işaret etti. Büyükgöz, çocukların sosyal ve sanatsal etkinliklerle desteklenmesinin geleceğe yapılan en değerli yatırımlardan biri olduğunu kaydetti.

Etkinlik takvimi belli oldu

Öte yandan, GKM'de çocuklara yönelik tiyatro gösterimlerinin devam edeceği bildirildi. Program kapsamında 21 Şubat Cumartesi günü 'Nasreddin Hoca ve Hikayeleri', 22 Şubat Pazar günü 'Memiş ve Ustası' oyunları, 28 Şubat Cumartesi günü ise 'Hacivat ile Karagöz Ramazan' gösterisi sahnelenecek.

Etkinliklerin saat 13.00 ve 15.00'te iki seans halinde gerçekleştirileceği belirtildi.