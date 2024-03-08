Bursa’nın İnegöl ilçesinde dün evinden çıkıp, bir daha geri dönmeyen 50 yaşındaki Mehmet Çakır için ekipler arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

50 yaşındaki Mehmet Çakır dün öğle saatlerinde ikamet ettiği İnegöl’ün Yeniceköy Mahallesi’nde evinden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Ailesi, eve dönmeyen Çakır’ın bulunması için İnegöl Jandarma Komutanlığına kayıp başvurusunda bulundu.

Bunun üzerine Esenköy, Akıncılar, Yenice’nin kırsal alanlarında jandarma, AFAD, JAK ve İNDAK ekiplerinin arama çalışması sürüyor.