Bursa'da, merkez Osmangazi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaşanan olağanüstü bir olayda, bir yavru maymunun bir evin mutfağına girmesiyle nefes kesen bir operasyon gerçekleştirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların 'Mutfağımda maymun var' ihbarı üzerine hemen harekete geçti. İhbarın geldiği adrese ulaşan ekipler, dolabın üzerinde telaşlı bir şekilde dolaşan yavru maymunla karşılaştı. Ev sakinlerinin şaşkın gözleriyle izlediği operasyon, zorlu bir mücadeleye dönüştü.

Yavru maymun, ekiplerin yaklaşmasına izin vermiyor ve yerinde durmuyordu. Ancak deneyimli ekipler, hayvana zarar vermeden onu güvenli bir şekilde yakalamak için çaba sarf etti. Nihayetinde, sakınlaştırıcı bir iğneyle uyutulan yavru maymun, operasyonun başarılı bir şekilde sonuçlanması için uygun hale getirildi.

Yakalanan yavru maymun, tedbir amaçlı bir kafese yerleştirildi. Sonrasında ise Karacabey'de bulunan Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Burada, uzman ekipler tarafından sağlık durumu kontrol edilecek ve gerekli tedaviler yapılacaktır.