İnegöl de faaliyet gösteren çiçekçi işyerinde meydana gelen olayda kiracısını tabancayla yaralayan işyeri sahibi mahkemece tutuklandı.

Olay dün saat 18.00 sıralarında Hamidiye mahallesi Park caddesinde faaliyeti sonlandırılan çiçek satış işyerinde meydana geldi.

İşyeri sahibi Nadir C.(63) ile kiracısı Ufuk Araz(48) arasında işyerini boşaltma konusunda tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Öfkelenen dükkan sahibi tabacayla kiracısı Ufuk Araz'a tek el ateş etti. Tabancadan çıkan mermi, Araz'ın önce eline ardından göğsüne girip sırtından çıktı. Kanlar içinde kalan Araz, yoldan geçen Ticari taksiyle İnegöl Devlet Hastanesine geldi.

Dükkan sahibi Nadir C. Suç aletiyle polis karakoluna giderek teslim oldu.

RASTGELE ATEŞ ETTİM

Yaralının hastanede tedavisinin sürdüğü durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli Nadir C.'nin ifadesinde "İşyerimin önüne geldi. Beni darp etmeye çalıştı. Bende korkutmak için rastgele ateş ettim. Göğsüne ateş etmek istememiştim" dediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli Mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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