Jandarma birimlerince sabah erken saatlerde düzenlenen eş zamanlı operasyonla çok sayıda tanınmış şahıs gözaltına alındı. Soruşturmanın uyuşturucu ayağında yakalanan aralarında oyuncu Aras Bulut İynemli, "Sefo" olarak bilinen şarkıcı Seyfullah Sağır, oyuncu Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya ve Melisa Şenolsun ile futbol antrenörü Hasan Şaş, Hande Demir, Melis İşiten, Yeşim Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Sayat Zurnacı, Yağız Sabuncuoğlu, Aytaç Kart, Muhammet Kahyaoğlu ve Aydan Osmanoğlu’nun bulunduğu isimler adli işlemler için Adli Tıp Kurumu’na getirildi.

6 şüpheli daha sevk edildi

Öte yandan dosya kapsamında yer alan fuhşa aracılık, şantaj ve özel yaşamın gizliliğini ihlal suçlamaları doğrultusunda gözaltında bulunan Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezer Çakır, Hazal Filiz Küçükköse ile Yeliz Tuba da işlemlerinin tamamlanması amacıyla Adli Tıp Kurumu'na sevk edilenler arasında yer aldı. Şüphelilerle ilgili adli süreç devam ediyor.