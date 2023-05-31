Selahattin Demirtaş’ın cezaevinden çıkarılması vaadine tepki gösteren acılı anne Ayten Koçhan, “Demirtaş’ı cezaevinden çıkaracaklardı. Şimdi çıkarsınlar da görelim. Evlatlarımızı getirip teslim etsinler sonra onu çıkartsınlar” dedi.

Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasında HDP'yi sorumlu tutan ailelerin evlat nöbeti 100. haftada da devam etti. HDP Muş İl Başkanlığı önündeki evlat nöbetini sürdüren aileler, Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden çıkarılması vaadine tepki gösterdi. Çocuklarına kavuşma ümidiyle eylem yapan aileler, çocuklarına seslenerek ‘teslim ol' çağrısında bulundu. Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen gözü yaşlı aileler, duygu dolu anlar yaşattı.

Oğlunun 8 yıl önce kandırılarak dağa çıkarıldığını söyleyen anne Ayten Koçhan, 100 haftadır nöbetlerine devam ettiklerini belirterek, “Ben Ersin'in annesiyim. Ben evladım için buradayım. Ben ciğerim için buradayım. 100 haftadır bizler buradayız. 200 hafta daha buraya gelirim. Evladım gelene kadar buradayım. Biz çocuklarımızı istiyoruz. HDP ve PKK yılanın başıdır. Seçimden önce ‘Selahattin Demirtaş'ı hapisten çıkaracağız' diyorlardı, şimdi çıkarsınlar. Evlatlarımızı getirip bize versinler, ondan sonra onu oradan çıkarsınlar. Bizler nasıl evlat hasreti ile yanıyoruz, onlar da öyle evlat hasreti ile yansınlar. Kaç yıldır bu eylemimize devam ediyoruz, boynumuz bükük evimize gidiyoruz. 8 senedir evlat hasreti yaşıyoruz. Evlatlarımızı PKK ve HDP'den istiyoruz” dedi.

Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin çocukları için umut olduğunu dile getiren Koçhan, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan varsa biz de varız. İyi ki o var. O başımızda olmazsa halimiz perişan. Yeni dönem inşallah çocuklarımız için bir umut olur ve çocuklarımız dönüp teslim olurlar” ifadelerini kullandı.

“BİZ EVLATLARIMIZI ONLARA YEDİRMEYECEĞİZ”

Oğluna seslenen ve ‘teslim ol' çağrısı yapan Halit Altun da, “8 yıldır bu hasreti çekiyorum, 8 gün değil. Onlar da kendi koltuklarında oturmuşlar keyiflerini yapıyorlar. Biz evlatlarımızı onlara yedirmeyeceğiz. Bu işin peşini bırakmayacağız. Var olduğumuz müddetçe, bu dava var olduğu müddetçe biz davamızdan vazgeçmeyeceğiz. Oğlum Muhsin'e sesleniyorum. Yıllardır senin hasretini çekiyoruz; eğer hayatta isen annene ve babana dön. O kesimin bize faydası olmaz. Sizi Amerika'ya asker yapmışlar. Bizi birbirimize düşürüyorlar. Bunun bilincinde olun. Annen şu an yatalak durumda. Memleketine, toprağına dön. Sana namus sözü veriyorum, cezan ne varsa ben çekeceğim. Yeter ki gel devletin şefkatine, Cumhurbaşkanımızın şefkatine teslim ol” şeklinde konuştu.