Evlilik Fobisi Nedir

Fobi, genelde tehlike arz etmeyen şeylerdir, ancak çeşitli endişelere sebep olabilir. Gamofobi, yani diğer adıyla evlilik fobisi söz konusu olduğunda ise bu bir bağlanma veya evlilik korkusu demektir. Uzun vadeli bir bağlılık düşünen herkesin başına gelebilecek bir korkudan bahsetmiyoruz. Hayatınızı değiştiren veya endişe ya da panik ataklara yol açan bir tür korkudan bahsediyoruz .

Sadece bağlılık ya da evlilik hakkında düşünmek bile sizi terletiyor, kalbinizin çarpmasına ya da başınızın dönmesine neden oluyorsa, gamofobiniz olabilir. Bu rahatsızlık sizi birçok ilişkiden ve karşılıklı güven gerektiren birliktelikten mahrum bırakabilir.

Araştırılmış birçok fobinin aksine, evlilik fobisi hakkında çok fazla araştırma yoktur. Dilerseniz gelin, gamofobinin ne demek olduğuna ve bunun üstesinden nasıl gelineceğine daha yakından bakalım.

Evlilik veya Bağlılık Fobisi Neden Olur

Gamofobi gibi belirli fobiler yaşamın erken dönemlerinde gelişebilir. Tek bir nedenden ziyade birkaç sebebin bir araya gelmesinden kaynaklanıyor olabilir.

Ebeveynler veya yakın akrabalar, çevredeki insanlar gibi kişilerden etkilenilmiş olabilir..

Evlilik fobisi, ebeveynlerinizin yaşadığı zor ilişkiye veya boşanmasına tanık olmak gibi belirli bir travmadan kaynaklanabilir. İlişki veya evlilik çatışmalarının çözülemeyeceği ve ebeveynlerinizin ayak izinden yürümek istemediğiniz izlenimiyle büyümüş olabilirsiniz.

Gamofobi, geçmişte sonu kötü biten bir ilişkinin ardından benzer bir durumu yaşamaya duyulan korkudan kaynaklanabilir. Ek olarak anksiyeteye genetik bir yatkınlığınız bile olabilir. Erkekler ve kadınlarda, hangi cinsiyette daha çok görüldüğüne dair bir bilgi bulunmuyor.

Gamofobi Belirtileri Nelerdir

Hayatınızı önemsemek ve belli ölçüde kaygılara sahip olmak aslında önemli ve olumlu bir özelliktir, aslen bir fobinin göstergesi değildir. Gerçek bir fobi kendini daha büyük etkilerle gösterir, örneğin:

Bağlılık düşüncesi sizi dehşetle doldurur.

Hayatınızı bu korku etrafında organize edersiniz.

İlişkilerinizden uzaklaşıyorsanız.

İlişkilerden ötürü sık sık depresyon yaşıyor olmak.

Sadece bağlılık hakkında düşünmek, aşağıdaki gibi fiziksel semptomlara yol açabilir:

hızlı kalp atışı, kalp çarpıntısı

terlemek

nefes darlığı

göğüs ağrısı

baş dönmesi

mide bulantısı

kızarıklıklar

Muhtemelen korkunuzun aşırı olduğunu ve istediğinizi elde etmenizi engelleyebileceğini düşünebilirsiniz. Gerçek bir fobi, 6 ay veya daha uzun süre okulunuzu, işinizi veya kişisel yaşamınızı önemli ölçüde etkiler.

Nasıl Başa Çıkılır

Fobiyi kabul edip değişme gücünüz dahilinde olduğunu anladığınızda, ilk adımı atmış olursunuz.

Bir ilişki içindeyseniz, onu yönlendirmekten kaçınmak için partnerinize karşı tamamen dürüst olun. Onlara bunun sizinle ve geçmişinizle ilgili olduğunu ve bununla nasıl başa çıkacağınızı öğrendiğinizi bildirin.

Korkunuzun ardındaki nedenleri keşfedin. Geçmiş olaylar şimdiki mutluluğunuzu sabote ediyor mu?

Bir ilişkide ne istediğinizi ve neye ihtiyacınız olduğunu düşünün. Ne de olsa uzun vadeli bağlılığın sizin bir fincan çayınız olmadığını fark edebilirsiniz. Ya da korkuya rağmen tam olarak istediğiniz şeyin bu olduğunu fark edebilirsiniz.

Korkunuzun üstesinden gelmek için ihtiyacınız olan tek şey bu farkındalık olabilir.

Doktora Görünmeli Misiniz

Gamofobi gibi diğer fobiler hakkında 2016’da yapılan araştırmalar, bir fobiye sahip olmanın bazı ek hastalıklarla ilişkili olabileceğini ortaya koydu.

Kendi başınıza bunun üstesinden gelemiyorsanız, bir ruh sağlığı uzmanına görünmekten fayda görebilirsiniz. Panik atak, anksiyete veya depresyon da yaşıyorsanız tıbbi yardım almanız özellikle önemlidir.

Evlilik Fobisi Tedavisi

Fobileri yenmek genellikle kolay görülse de, bazen fobinin üstesinden gelmek zor olabilir. Eğer bir tedaviye ihtiyaç duyuyorsanız, size yardımcı olabilecek çeşitli terapi türleri vardır.

Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel davranışçı terapi (BDT), düşüncelerin davranışları nasıl etkilediğini görmenize yardımcı olur. Terapistiniz büyük olasılıkla başlangıçta belirli sayıda seans içeren yapılandırılmış bir plan sunacaktır. İlerledikçe, düşünme ve davranış kalıplarınızın değişimine terapi süresinde değişiklik olabilir.

İlaç tedavisi

Fobilerin tedavisinde genellikle ilaç kullanımı gerekli değildir. Eşzamanlı bir durumla karşı karşıyaysanız, doktor reçete yazmayı düşünebilir. Bu ilaçlar şu şekildedir:

antidepresanlar

anksiyete bozukluğunu tedavi etmek için ilaçlar

panik atak bozukluğunu tedavi etmek için ilaçlar

Partnerinizin Gamofobisi Varsa

Partnerinizin gamofobisi varsa, bu onların size olan hislerinin gerçek olmadığı anlamına gelmez. Bu bir fobidir, yani size olan düşünceleriyle ilgili bir durum değildir. Bu, duygularınızın önemli olmadığı anlamına gelmez, çünkü onlar önemlidir.

Partnerinizin değişmeye niyeti olup olmadığını anlamaya çalışın. Neyle yaşayabileceğinizi düşünün. Bir ilişkiye kilitlenme ve uzun vadeli bir ilişki (evlilik gibi) ihtiyacı hissetmiyorsan, her şey yolunda demektir.

Partneriniz bu durumu değiştirmek, yani fobisinden arınmak istiyorsa ona yardım edebilirsiniz. Onu yargılamadan duyguları hakkında konuşmasına izin verin. Küçük adımlar atmaları için onlara zaman ve alan tanıyın. Onları terapi alması konusunda destekleyin ve eğer isterse terapiye birlikte gitmeyi teklif edin.

Açık iletişim, her iki tarafın çıkarına en uygun şekilde ilerlemenin tek yoludur.

Gamofobi, kısaca bağlılık veya evlilik korkusu demektir. Düğün öncesi gerginliklerin çok ötesinde, değerli ilişkilerinizi kaybetmenize neden olabilecek yoğun bir korkudur.

Psikoterapi, birçok fobinin tedavisinde oldukça etkilidir. Gamofobiniz varsa ve bu durumu değiştirmek istiyorsanız, bu tamamen mümkündür. Yardıma ihtiyacınız varsa, belirli fobilerin tedavisinde deneyimli bir terapiste başvurun.