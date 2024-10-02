Türkiye’nin teknoloji markası Casper, üniversite öğrencileriyle buluşmak için Türkiye’nin dört bir yanında yolculuğa çıkmaya hazırlanıyor. 07-25 Ekim tarihleri arasında, 15 farklı üniversitenin öğrencileriyle bir araya gelecek olan Casper, eğlenceli aktiviteleri ve sürpriz hediyeleri ile gençlerin yeni eğitim dönemine dinamik bir başlangıç yapmasını amaçlıyor.

Yeni eğitim döneminde öğrencilerin öğrenim hayatını kolaylaştıracak çözümler sunmayı hedefleyen Casper, 07-25 Ekim tarihleri arasında, Tükiye’nin dört bir yanındaki 15 farklı üniversitede gerçekleşecek olan “Back to School” etkinlik serisinde, oyun ve performans bilgisayarı Excalibur’la yer alacak. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Isparta gibi önemli şehirlerde toplamda 3 bin 500 km yol kat edilerek gerçekleştirilecek etkinlikler, gençlerin akademik hayatına renk katmayı ve sosyal bağlantılarını geliştirmeyi hedefliyor. Üç hafta sürecek etkinliklerle teknoloji dünyasına dair yeni bilgiler öğrenme fırsatı yakalayacak öğrenciler, aynı zamanda Excalibur’un yüksek performans sağlayan bilgisayarlarını deneyimleyecek ve ödüllü aktivitelerle üniversite hayatına keyifli bir başlangıç yapma imkanı bulacak.

Teknoloji meraklısı gençler için özel fırsatlar

‘Back to School’ etkinlik serisi, Casper’ın teknolojik çözümlerini daha yakından tanımak isteyen öğrenciler için önemli bir fırsat sunacak. 7-25 Ekim tarihleri arasında 3 hafta boyunca sürecek bu etkinlikte, 600 bine yakın öğrenciye ulaşılması hedefleniyor. Etkinlik alanlarında Excalibur bilgisayarlarla en güncel teknolojileri yakından deneyimleme fırsatı bulacak öğrenciler, eğlenceli etkinliklerle de çeşitli hediyeler kazanma imkanı yakalayacak.

“Yeni eğitim dönemine teknolojik bir başlangıç”

Konuyla ilgili görüşlerini aktaran Casper Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, “Casper olarak, Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversite öğrencilerinin yanında olarak, öğrencilerin eğitim dönemine başlarken hem eğlenmelerini hem de teknolojiye olan ilgilerini artırmayı amaçladık. Biliyoruz ki akademik hayatın yoğunluğuna hazırlanırken, böyle etkinliklerle üniversiteli gençlerimiz eğleniyor ve eğitim programlarına daha motive hazırlanabiliyor. Excalibur’un sunduğu üstün performanslı bilgisayarlarımızla gençlerin hem akademik başarılarına hem de oyun dünyasına olan ilgilerine dokunmak istedik. ‘Back to School’ etkinlik serisi kapsamında sunduğumuz deneyimler, onların eğitim hayatlarını kolaylaştırmanın yanı sıra, sosyal bağlarını güçlendirecek ve üniversite ortamında eğlenceli bir şekilde teknolojiyle buluşmalarını sağlayacak. Etkinlik boyunca sunacağımız sürpriz hediyeler ve ödüllü aktivitelerle ile gençlerin Casper ile keyifli vakit geçirmelerini amaçlıyoruz” açıklamasında bulundu.