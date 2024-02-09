Milyar dolarlık rakamlara ulaşan oyun endüstrisinde oyuncu karakterleri, oyun ve donanım üreticilerine yön veriyor. Oynanmak istenen oyunlar ve satın alma tutumları sektörü domine ediyor. Casper’ın güç ve performans bilgisayarı markası Excalibur, 4 oyuncu profilinin oyun endüstrisini nasıl şekillendirdiğine ışık tutuyor.

Çeşitleri giderek artan ve günümüzün en büyük eğlence kaynaklarından biri haline gelen oyunlar, beraberinde yeni teknolojileri ve kitleleri getiriyor. Oynamak istenen oyunlar, kullanım sıklığı, satın alma tutumları gibi değişkenlik gösteren oyunsever davranışları hem oyun hem de bilgisayar üreticilerine yön veriyor. Oyun endüstrisini ve oyuncuları anlamanın klasik ve temel ayrıştırmalar üzerinden gitmediğine ışık tutan güç ve performans bilgisayarı markası Excalibur, oyun pazarının değişen etkileşimini yansıtan ve oyun meraklılarını oynamaya, görüntülemeye, sahip olmaya ve sosyal davranışa dayalı olarak segmentlere ayıran 4 farklı oyuncu profiline dikkat çekiyor.

Rekabetçi oyuncular

Oyun dünyasındaki rekabetçi yönü seven bu oyuncu profili, genellikle çok oyunculu oyunlara ilgi duyan, zafer kazanmayı ve rakiplerini yenmeyi önemseyen kişilerden oluşuyor. Ancak bunun için yetenek ve stratejinin yanı sıra oyunun performansını önemli ölçüde etkileyen bilgisayar gereksinimleri de büyük bir önem taşıyor. Cesaretini gücünden alan metal tasarımı ile Excalibur G911 dizüstü bilgisayar; Intel’in en yeni işlemcisi, DLSS 3 fonksiyonları ile yenilenen yapay zeka destekli RTX4000 serili ekran kartları, yüksek FPS ve grafik performansı ile rekabet avantajını artırarak en iyi oyun deneyimini sağlıyor.

Hikaye odaklı oyuncular

Bu oyuncular, oyun dünyasının derinlikli hikayelerini ve karakter gelişimlerini ilgiyle takip eden kişilerden oluşuyor. Oyunları bir hikaye anlatma aracı olarak kabul eden bu oyuncular için karakterlerin duygusal bağ kurmaları ve hikayenin akışını etkilemeleri son derece önemli. Kullanıcılara oyunun içerisinde olma hissini yansıtan Excalibur 23.8” curved monitör; yenilenen anakartı, 200Hz yenileme hızı, 1ms tepki süresi ve kavisli ekranıyla maksimum performans ile kaliteli bir görüntü deneyimini bir arada sunuyor.

Trendleri takip eden oyuncular

Oyun dünyasının her yönüne ilgi duyan ve yeni çıkan oyunları tür farketmeksizin deneyimlemek için can atan bu oyuncular, oyun dünyasını sıkı takip ediyor. Meraklı oyuncular, oyunlarda grafik, gereksinim özellikleri, hikaye anlatımı ve yenilikçi mekanikler gibi teknik detaylara da büyük önem veriyor. Tamamen oyuncuların beklentilerine göre şekillenen Excalibur E750 gaiming kasası, binlerce çeşit konfigürasyon seçeneği ile en yüksek performansta dahi uzun saatler akıcı oyun deneyimi sağlıyor.

Çevrimiçi oyuncular

Rekabetin hiç eksik olmadığı çok oyunculu oyunlarda kazananı yalnızca saliseler belirleyebiliyor. Bunun için yüksek kaliteli klavye, mouse ve kulaklık gibi aksesuarlardan faydalanan oyuncular, daha keyifli ve başarılı bir oyun deneyimi yaşıyor. Casper’ın güç ve performans bilgisayarı Excalibur, performanstan ödün vermek istemeyen kullanıcılar için ürettiği GX21 oyuncu mouse, GK21 oyuncu klavyesi ve GH21 oyuncu kulaklığı modelleriyle hız, konfor, ergonomi ve şıklığı bir arada sunuyor.

Her tür oyuncunun ihtiyaçlarına uygun

Yeterli performans sergileyemeyen bilgisayarlarla oyun oynamaktan muzdarip olan oyun tutkunlarının imdadına Excalibur yetişiyor. Excalibur, oyunseverlerin ihtiyaçlarını oyuncu laptopları, masaüstü bilgisayarları ve aksesuarlarıyla karşılıyor. Özellikle kazanmak için oynayanlara Intel’in 13. Nesil işlemcileri ve en yeni RTX ve GTX serisi NVIDIA ekran kartları ile donatılan oyun bilgisayarlarını sunan Excalibur, rakiplerin görmediğini gösteren zengin renkler ve daha net detayları barındıran oyuncu monitörlerini de eksik etmiyor. Ayrıca oyun keyfini başka boyutlara taşıyan aksesuarlarıyla Excalibur, hız, tarz ve performansı oyunseverlere RGB’li oyuncu klavye, oyuncu kulaklık ve oyuncu mouse ile sağlıyor.