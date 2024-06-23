Eyüpsultan Belediyesi, dünya müzik gününde 3. Uluslararası İstanbul Dans ve Müzik Festivaline ev sahipliği yaptı. Festivalin sonunda International Yesak Festival Koordinatörü Zeynep Akça, desteklerinden dolayı Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen’e teşekkür ederek, dans topluluklarına katılımları için çiçek ve plaket taktim etti.

Eyüpsultan Belediyesi, birbirinden renkli festivallere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Dünya müzik günü çerçevesinde 3.’sü düzenlenen Uluslararası İstanbul Dans ve Müzik Festivali düzenlendi. Birçok farklı ülkenin halk danslarının sergilendiği gecede, Türkiye’den Ankara Sanat Kulübü dans toplulukları sahne aldı.

Festival, farklı ülkelerden gelen dans topluluklarının Otantik Çarşı’dan başlayarak Eyüpsultan Meydanı ve Oyuncakçılar Çarşısı’ndan geçerek teleferikte son bulan bir yürüyüşüyle başladı.

Yeni dostluklar ve kültürlerarası iletişim kurmayı hedefliyor

Dünyadaki tüm kültürlerin insanlığın ortak malı olduğu düşüncesiyle dans ve müziğin ortak motifleriyle toplumları birbirine yakınlaştırmayı hedefleyen festival, yeni dostluklar ve kültürlerarası iletişim kurmayı hedefliyor. Bu kapsamda dans toplulukları, yerel kostümleri ve yerel danslarıyla izleyenlere tam bir görsel şölen sundu.

Mithat Bülent Özmen’e çiçek ve plaket takdim edildi

Festivalin sonunda International YESAK Festival Koordinatörü Zeynep Akça, desteklerinden dolayı Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen’e teşekkür ederek, dans topluluklarına katılımlarından dolayı çiçek ve plaket takdiminde bulundu.