Bursa’da 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününü fırsat bilen vatandaşlar sahillere akın etti. Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle termometreler 33 dereceleri gösterirken, denize giren vatandaşlar serin suların keyfini çıkardı. Resmi tatilin son günü olmasıyla birlikte plajlarda yoğunluk yaşanırken ailecek tatile gelenler çocuklarıyla birlikte güzel vakit geçirdi. Kimi vatandaşlar plajlardaki şezlonglara uzanarak güneşin ve güzel havanın tadını çıkarırken kimileri ise sahil boyunca kurulan kafelerde oturarak vakit geçirdi.

Gençler plaja akın etti, serin sularda doyasıya eğlendi

Bayram tatilinin son gününü denizde serinleyerek geçirdiğini söyleyen Sefa Yılmaz, “Hava çok sıcak, bizde yüzmeye geldik. Bayramda 4 gün çalıştık, sonrasında da izinliydik. İznimizi de bu sıcak havalarda denize girerek kullandık. Denize giriyoruz sahilde yürüyüş yapıyoruz. Serinlemeye çalışıyoruz” dedi.

Tatilin son gününü fırsat bilenler plajları doldurdu

Pazartesi işbaşı öncesi son tatil gününü değerlendiren Mustafa Özgür, “İznimizin son günü, sahilde dinleniyoruz. Günübirlik geldik, sabahtan yüzdük, şimdi de gölgelikte dinleniyoruz. Hafta içi yoğunluk daha azdı. Bugün son gün olduğu için belki biraz daha kalabalık. Mudanya’nın denizi de güzel, temiz. Şehre de yakın 20 dakikaya geliyoruz. Pazartesi maalesef işbaşı yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA