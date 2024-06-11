Eyüpsultan Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları, 2023-2024 eğitim dönemini tamamladı. Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen ESMEK Yıl Sonu Müzik ve Gösteri Sanatları Kapanış Programında konuşan Başkan Dr. Mithat Bülent Özmen, “Dileğim, bu etkinliklerin Eyüpsultan’ı, İstanbul’da ve ulusal düzeyde marka yapacak bir hale gelmesi” dedi.

Kadınların eğitim alarak istihdam sağladığı Eyüpsultan Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (ESMEK), 2023 - 2024 eğitim dönemini muhteşem bir kapanış programıyla tamamladı. ESMEK Yıl Sonu Müzik ve Gösteri Sanatları Kapanış Programı, Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen’in katılımıyla, Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.

“400’ün üzerinde branşta 20 bine yakın kursiyerimizi ağırladık”

Programda açılış konuşması yapan Başkan Özmen, “ESMEK gibi muazzam kurumlarda, muazzam eğitmenleriniz var. Bugün çok mutlu oldum, tekrar tekrar gurur duydum. Çünkü 10 merkezde 400’ün üzerinde branşta, son 5 yılda 20 bine yakın kursiyerimizi ağırlamışız ve onlarla beraber muhteşem sonuçlar almışız. Kursiyerlerimizin, eğitmenlerimizin, idarecilerimizin hepsinin eline emeğine sağlık” diye konuştu.

“Gençlik senfoni orkestrası kuracağız”

Çalışmaları bundan sonra bir adım öteye götürmenin gerekliliğine vurgu yapan Başkan Özmen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dileğim, bu etkinliklerin Eyüpsultan’ı, İstanbul’da ve ulusal düzeyde marka yapacak bir hale gelmesi. Uluslararası bir platforma taşımak. Ben, kültür ve sanatta Eyüpsultan’ın hak ettiği değeri bulması için, böyle bir ortamı hayata geçirmek için gayret edeceğim. Bunu yaparken Eyüpsultan’a çok yakışacak, muhteşem gençlerimizi de içine alacağımız bir gençlik senfoni orkestrası kuracağız ve bunu ulusal düzeyde Eyüpsultan’ın markası yapacak bir noktaya getireceğiz. Ekrem Başkandan da söz almaya çalışıyorum, şehir tiyatrolarını da inşallah Eyüpsultan’a getireceğiz.”

Kapanış programında kursiyerler tarafından sahnelenen drama gösterisi, keman dinletisi, Kars yöresi halk oyunları gösterisi, ESMEK Türk Halk Müziği Korosu konseri ve gitar dinletisi izleyicilerin beğenisini topladı.