Eyüpsultan’da 2 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, saat 05:30 sıralarında Eyüpsultan Nişancı Mahallesi Kumru Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin yükseldiği yangını gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlerin yükseldiği yangına müdahalede bulunarak kontrol altına aldı.

Yapılan çalışmaların ardından yangın tamamen söndürüldü. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangın sonrası çatıda maddi hasar meydana geldi.

Alevlerin yükseldiği yangın anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.