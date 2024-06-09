Eyüpsultan’da şehre inen aç domuzlar köpeğin mamasını yedi. Köpek, domuzların mamasını yemesine havlayarak tepki gösterirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçen hafta Eyüpsultan Hasdal’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehre inen aç domuzlar buldukları köpek mamasını yemeye başladı. Mamasının domuzlar tarafından yendiği gören köpek ise yanlarına giderek havlamaya başladı. Uzun süre havlayan köpek, domuzların mamasını yemesini seyretti. Domuzlar buldukları mamayı yerken kapta bulunan suyu da içti. Köpeğin havlamasını duyan vatandaşlar camlara çıkarak gördükleri karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Domuzların köpek mamasını yediği anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, aç kalan domuzların köpeğin mamasını yediği ve köpeğin havlayarak tepki gösterdiği görülüyor.