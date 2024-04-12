Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen, Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Programda konuşan Başkan Özmen, “Ama seçilmiş olmak demek bir imtiyaz değil çok ağır bir mesuliyet. Allah’ın izniyle mahcup olmadan, mahcup etmeden Eyüpsultan’a ve Eyüpsultanlıya güzel işler yapacağız” dedi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen, Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde bayramlaşma programına katıldı. Eyüpsultan Belediyesi Ensari Konağı Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen bayramlaşma programına Başkan Dr. Mithat Bülent Özmen ile birlikte Eyüpsultan Belediye Meclis Üyeleri, Eyüpsultan Belediyesi birim müdürleri, muhtarlar, ilçede bulunan sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile siyasi parti temsilcileri katıldı. Başkan Özmen, programda tüm katılımcıları ayrı ayrı selamlayarak bayramlarını tebrik etti.

“Temennim adaletli belediyeciliği sizlerle birlikte uygulamak”

Sosyal ve adaletli belediyecilik vurgusu yapan Başkan Özmen, “Çok değerli bir 5 yıl, çok önemli bir 5 yıl. Bu mübarek günde arzu ettiğim, bütün dileğim, temennim toplumun her dokusuna, her kesimine dokunacak, onlara samimiyetle temas edecek sosyal belediyeciliği, adaletli belediyeciliği sizlerle birlikte uygulamak. Aldığınız hizmetleri, aldığınız işleri üzerine katarak yeni şeyler yaparsanız, toplum için faydalı işler yaparsanız o zaman güzel bir iş yapmış olursunuz. Devletin, kamunun, halkın ve milletin size verdiği mesuliyetin gereğini yerine getirmiş olursunuz. Dolayısıyla bundan sonraki 5 yıl boyunca yapacağımız işlerde, hizmetlerde tamamen bu anlayışla, bu mantıkla sosyal belediyecilik yapacağız, adaletli belediyecilik yapacağız. Bunu yaparken de ortak aklı, müşterek aklı hep masada tutacağız" diye konuştu.

“Eyüpsultan’a ortak akılla hizmet edeceğiz”

Belediye odaklı işlerin tamamında ortak akıl ve istişare olacağına dikkat çeken Özmen, "O ortak akılla Eyüpsultan’a hizmet edeceğiz. Çünkü Eyüpsultan maneviyatıyla, kutsiyetiyle, tarihiyle, kültürüyle çok kadim bir şehir, İstanbul’un kalbi. Bu kadim şehre hizmet etme fırsatı bulmak aslında hepimiz için seçilmiş insanlar olmak anlamına geliyor. Ama seçilmiş olmak demek bir imtiyaz değil çok ağır bir mesuliyet. Dolayısıyla mahcup olmadan, mahcup etmeden Eyüpsultan’a ve Eyüpsultanlıya inşallah, Allah’ın izniyle güzel işler yapacağız" ifadelerini kullandı.

“Günlük planlarla değil 5 yıllık stratejiyle başlayacağız”

Planlı bir belediyecilik anlayışıyla hareket edeceklerini belirten Özmen, "Adaylığımın açıklanması bir kandil gününe denk geldi. Görevimi devraldığım gün de cuma günü, Kadir Gecesi ve Ramazan ayına denk geldi. Dolayısıyla Eyüpsultan’da bunları teneffüs ederek, bunları idrak ederek göreve başlamış olmak benim için çok değerli. Bundan sonraki süreçte de ilçemizin sosyal olarak, ekonomik olarak kalkınmasını sağlayacak, manevi dokusunu daha da yüceltecek, yükseltecek işler yapacağız. Aynı zamanda çağdaş yüzünü, yaşamsal sorunlarını çözmüş, ekonomik refahını artırmış bir Eyüpsultan için çok planlı bir belediyecilik yapacağız, çok programlı bir belediyecilik yapacağız. Günlük planlarla, programlarla değil 5 yıllık bir strateji ile işe başlayacağız. Ama size bütün samimiyetimle söylüyorum 10 yıllık bir plan çizeceğiz ama bunu 5 yılda hayata geçirme niyetimiz, irademiz olacak. Böyle özel, böyle güzel bir günde beni kırmadınız, davete icabet ettiniz. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum, hepinizin mübarek Ramazan Bayramı’nı tekrar kutluyorum. İnşallah Allah bizi çok daha nice Ramazan Bayramlarına, Kurban Bayramlarına, Milli bayramlara birlikte kavuştursun” şwklinde konuştu.

Başkan Özmen esnaf ve vatandaşlarla bayramlaştı

Başkan Dr. Mithat Bülent Özmen, Ensari Konağı Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen programın ardından Eyüpsultan’a ziyarete gelmiş vatandaşların ve esnafın Ramazan Bayramlarını tebrik etti.