Eyüpsultan Belediyesi ilçede yaşayan vatandaşları Anadolu’nun tüm renkleriyle bir araya getirmeye devam ediyor. Eyüpsultanlı mobil uygulaması ödül töreni kapsamında düzenlenen Karadeniz Gecesi’nin ardından vatandaşlar bu kez de sıra gecesiyle doyasıya eğlendi.

Eyüpsultan Belediyesi’nin Eyüpsultan’da yaşayanlar için hayata geçirdiği Eyüpsultanlı Mobil Uygulaması, Karadeniz gecesinin ardından şimdi de Doğu ve Güneydoğu gecesi düzenledi.

Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen Sıra Gecesi’nde Mehmet Sıraç ve ekibi Eyüpsultanlılara unutulmaz bir gece yaşattı. Sıraç’ın muhteşem türküleri ve ekibinin sahne şovları ile gönüllerince eğlenen Eyüpsultanlılar saatlerce halay çekti.

Şahane ödüller ve çiğ köfte ikramı

Gecenin konseptine uygun çiğ köfte ikramlarının da yapıldığı gecede uygulamayı kullanan 500 vatandaşa Eyüpsultan Belediyesi’nin sosyal tesislerinde yemek, kahve, termos, mutfak robotu, süpürge, telefon, laptop, alışveriş çeki gibi birçok ödül verildi.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen geceye Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de katıldı. Gecede vatandaşlarla kısa süreli sohbetler yapıp hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Deniz Köken, uygulamayı aktif olarak kullanan 57 bin kişi olduğunu vurgulayarak “Bu uygulamayla şehrimizde olanlardan birbirimizi haberdar etmiş oluyoruz. Eksiğimiz varsa altına yorumlar alıyoruz, fazlamız varsa teşekkürleri alıyoruz. Ne yapılması gerekiyorsa sizler de söylüyorsunuz. Birlikte daha güzel, yaşanabilir Eyüpsultan’ı hepimiz hak ediyoruz” dedi.