Türk kültür coğrafyasında baharın habercisi olarak kabul edilen Hıdrellez, Eyüpsultan Belediyesi’nin düzenlediği törende coşkuyla kutlandı.

Baharın müjdecisi olarak birçok farklı coğrafyada yüzyıllardır kutlanan Hıdırellez, bu yıl da tüm Türk coğrafyasında büyük bir coşkuyla karşılandı. Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen’in katılımıyla Osmanlı Park’ta düzenlenen Hıdırellez şenliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Muhteşem bir görsel şölene sahne olan şenlikte halk oyunları, dans ve müzik gösterileri sergilendi. Türkçe şarkıların yanı sıra Balkanlardan ve dünyanın farklı coğrafyalarından şarkılar söylendi. Çalınan eğlenceli şarkılar eşliğinde gönüllerince dans eden vatandaşlar unutamayacakları bir gün yaşadı. Şenliğe katılan her yaştan vatandaş, Hıdırellezi kutlamak ve tuttukları dileklerin kabul olması için, şenlik alanının yanına yakılan ateşten üçer kez atladı. Etkinlikte ayrıca vatandaşlara sucuk ekmek, etli pilav, patlamış mısır, pamuk şeker gibi ikramlarda bulunuldu. Öte yandan, şenlik alanına kurulan stantlarda vatandaşlar ellerine Hint kınası ile motifler yaptırdı.

“Tek dileğimiz hepinizin gönüllerinde, Eyüpsultan’da çiçekler açsın”

Şölende yaptığı konuşmaya güzel ve aydınlık bir bahar dileyerek başlayan Başkan Özmen, “Komşularımın, dostlarımın arasındayım. Hıdırellezin keyfini, güzelliğini, baharın gelişini hep beraber kutluyoruz. Çok güzel, pırıl pırıl, aydınlık bir bahar olsun. Tek dileğimiz, tek umudumuz hepinizin gönüllerinde, Eyüpsultan’da çiçekler açsın. Barışa dair, umuda dair, huzura dair, Eyüpsultan’ın güzelliğine, iyiliğine dair, kendimize dair, gönlümüzden geçen, iyiliği ve güzelliği çağırdığımız her şey gönlümüzce olsun inşallah. İyi eğlenelim, güzel eğlenelim” dedi.