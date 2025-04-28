Olay, dün saat 22.30 sıralarında Eyüpsultan ilçesi Güzeltepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kıraathanede arkadaşlarıyla oturan Desim Akgün, motosikletle gelen kar maskeli 2 şüpheliden birinin silahlı saldırısına uğradı. Şüpheli, kıraathaneye girerek Akgün’e 5 el ateş ettikten sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Başından ve kollarından yaralanan Akgün, sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Akgün’ün ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Öte yandan hayatını kaybeden Desim Akgün’ün, "dolandırıcılık", "kasten yaralama" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" gibi 8 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, saldırganların kimliklerini belirlemek ve yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA