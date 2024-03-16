Eyüpsultan Belediyesi’nin Osmanlı Park’ta kurduğu etkinlik çadırının konuğu usta televizyon programcısı ve şair Serdar Tuncer oldu. Programda şiir ve naat okuyan Tuncer, orucun insanlar için kalkan olması gerektiğine dikkat çekti.

Eyüpsultan Belediyesi Osmanlı Park Ramazan Çadırı kültür, sanat ve tarih dünyasının önemli isimlerini ağırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen etkinliklerin konuğu bu kez sevilen televizyon programcısı ve şair Serdar Tuncer oldu. Tuncer programın başındaki konuşmasında orucun insanlar için bir kalkan olduğuna dikkat çekerek orucun faziletlerini, oruçluyken kaçınılması gerekenleri anlattı.

"Başkasının noksanıyla meşgul olma"

Özellikle başkasının yanlışıyla ve noksanıyla meşgul olunmaması gerektiğini vurgulayan Tuncer, insanın bu gibi şeylerden dilini sakınması, gözün harama bakmaması gerektiğini söyledi. Ayrıca Yaman Dede’nin yazdığı naatı okuyan Tuncer, kendisine has yorumuyla okuduğu şiirler ve naat ile katılımcılara unutulmaz bir Ramazan gecesi yaşattı. Naat-ı Şerif’in inananlar için önemine ve etkisine dikkat çeken Tuncer, anlattıklarıyla da dinleyenlere duygusal anlar yaşattı.