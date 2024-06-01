Eyüpsultan’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Eyüpsultan 5. Levent TEM Otoyolu Sultangazi yönünde meydana geldi. İddiaya göre Sultangazi istikametinde ilerleyen 34 EJB 243 plakalı kiralık otomobil sürücüsü Ahmetcan A., orta şeritten bir anda en sağ şeride geçti. Sürücünün kontrolünden çıkan araç, kendi şeridinde ilerleyen Ayşegül K. idaresindeki 06 DLU 760 plakalı otomobile çarptı. Kazada Ayşegül K. araçta sıkışırken arka koltukta oturan iki çocuğu yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Ayşegül K.’yi sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası Ayşegül K. ile kızları A.L.Y. ve M.Y. ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Yolda trafik yoğunluğu oluştu

Kazada kız çocuklarından birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeni ile TEM Otoyolu üzerinde araç yoğunluğu oluştu. Çekicinin araçları kaldırması ile trafik normale döndü.