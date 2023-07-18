Bursa'nın Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir ısı ekipmanları fabrikasında meydana gelen kısa devre sonucu çıkan yangın, 3 işçinin dumandan etkilenmesine neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, işçiler sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, elektrik ve ısı ekipmanları üretimi yapan bir fabrikada elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Yangın, fabrika çalışanlarının hızlı müdahalesiyle büyümeden önce fark edildi ve itfaiye ekiplerine ihbar edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, küçük çaplı yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Ancak yangın sırasında dumandan etkilenen 3 işçi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından sağlık ekiplerine teslim edildi ve tedavi altına alındı. Diğer işçiler ise zehirlenme riskine karşı fabrika bahçesine çıkarıldı. Sağlık durumlarına ilişkin detaylı bilgi verilmezken, işçilerin durumlarının stabil olduğu bildirildi.

Olayın ardından polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla tahkikat başlattı. Polis, fabrikadaki elektrik kablolarının kısa devre yapmasına yol açan faktörleri araştırıyor.

Fabrika yetkilileri ise yangının kontrol altına alınmasının ardından güvenlik önlemlerini gözden geçirmeye başladı. İşçilerin sağlığı ve fabrikanın güvenliği konusunda gerekli tedbirlerin alınacağı belirtildi.