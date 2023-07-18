Yeni sezonda iddialı olmak isteyen Anadolu futbol kulübü teknik direktör Muzaffer kurtulmuş ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Anadolu futbol kulübüne geldiği için mutlu olduğunu söyleyen Muzaffer Kurtulmuş ise “Öncelikle sayın başkana ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Anadolu futbol kulübü hak ettiği yere getirebilmek için çok çalışacağımızı herkesin bilmesini istiyorum. Bunu yaparken de en büyük motivasyon kaynağımızın birlik beraberlik olacağını da biliyorum. Ayrıca değerli basın mensuplarımızın desteği ve ilgisi bizim için önemli. Eğer bu birlikteliği sağlarsak, başarı basamaklarını çıkacağımıza inanıyorum. Yeni sezon hayırlı uğurlu olsun inşallah” ifadelerini kullandı.

Geçen yıl Osmaniye spor'u çalıştıran Muzaffer kurtulmuş geçtiğimiz yıllarda Değirmenönü

Avp cihanspor'da

teknik direktörlük yaptı

Haber merkezi