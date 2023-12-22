Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde bir fabrikada yaşanan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, sabah saatlerinde İstiklal-Kurtpınar OSB Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir sanayi kuruluşunda meydana geldi. İddiaya göre; henüz nedeni tam belirlenemeyen ve çekirdek makinesinden kaynaklı çıktığı değerlendirilen yangını gören işçiler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine hızla olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Erken müdahale neticesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Olayda yaralanan olmazken, maddi hasar oluştu. Yangının kesin çıkış nedeni ise araştırılıyor.