Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında ölen emekçilerden 25 yaşındaki Esra Nazik'in bir önce aşçı olarak işe başladığı öğrenildi. Baba Nazik'in Adli Tıp Kurumu önündeki bakışları yürekleri dağladı.

Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'deki 11 saat süren yangın faciasında 76 kişi öldü. Faciada ihmaller tartışılırken ekiplerin alana geç ulaşması da tepki çekti.

Ölenlerin kimlikleri de öğrenilmeye başlamışken yürek dağlayan bir haber geldi.

Otelde bir önce aşçı olarak işe başlayan ve Akdeniz Üniversitesi'nden 2022'den mezun olan Esra Nazik'in de vefat edenler arasında olduğu öğrenildi.

Kartalkaya faciasında yürek burkan ayrıntı: Babasıyla konuşurken bir anda 12. kattan atladı.

BABA AYAKTA GÜÇLÜKLE DURDU: DAHA ÇOK GENÇTİ

Kızının cenazesini teslim almak için Ankara Adli Tıp Kurumu önüne giden Süleyman Nazik'in bakışları da üzüntüye boğdu.

Ayakta zorlukla duran Süleyman Nazik, "Kızım daha çok gençti" ifadelerini kullandı.