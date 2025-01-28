İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Kartalkaya’daki yangında vefat edenlere bir sosyal medya platformu üzerinden ’çirkin ve ahlak dışı sözler sarf eden’, onlara ve yakınlarına ait kişisel verileri hukuka aykırı şekilde paylaşan ve yakınlarını arayarak acı durumlarını istismar ettikleri iddia edilen şüphelilerin yakalanması için ülke genelinde çalışma başlatılmıştı. Yapılan çalışmalarda kurdukları sosyal medya platformu üzerinden Bolu’daki yangın faciasında hayatını kaybedenler hakkında ahlak dışı sözler sarf eden 3 kişiden site yöneticisi Filiz A., hafta sonu Nevşehir’de ikamet ettiği evinde yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Nevşehir Adliyesi’ne getirilen Filiz A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA