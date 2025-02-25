Yeni eklenen modüller sayesinde daha etkin hale getirilen uygulama, vatandaşların fahiş fiyat şikayetlerini anında iletmelerine ve yetkililerin hızlı müdahalede bulunmasına imkan tanıyacak.

TÜKETİCİLERİN HAKLARI KORUNACAK

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, HFA Mobil Uygulaması'nın kullanıcı dostu tasarımıyla vatandaşların haksız fiyat artışlarını kolayca bildirebileceği vurgulandı. Güncellenen sürümle birlikte kullanıcılar, şikayetlerini detaylandırarak görseller ve ek bilgilerle doğrudan yetkili makamlara iletebilecek. Bildirimlerin titizlikle inceleneceğini belirten yetkililer, işletmelerin fahiş fiyat uygulamalarına karşı ilgili kurumlarla iş birliği içinde çalışılacağını ifade etti. Piyasa dengesini bozan fiyat artışlarına hızlı şekilde müdahale edileceği ve gerekli durumlarda işletmelere cezai yaptırımlar uygulanacağı bildirildi.

HFA MOBİL UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?

Tüketici haklarının korunmasına ve piyasalarda adil rekabetin sağlanmasına katkı sunan HFA Mobil Uygulaması, bu alanda önemli bir araç olarak değerlendiriliyor. Bakanlık, uygulamanın yaygınlaşmasıyla birlikte işletmelerin daha adil fiyat politikaları benimsemesinin amaçlandığını açıkladı. Vatandaşlar, uygulamayı Apple Store veya Google Play üzerinden indirerek e-Devlet hesaplarıyla giriş yapabilecek. Güncellenen versiyon sayesinde kullanıcılar, şikayetlerini desteklemek için beş farklı fotoğraf ekleyebilecek ve konum bilgisi paylaşabilecek.