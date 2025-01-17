Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi, halk sağlığını korumak ve tüketicilerin mağduriyetini önlemek için market denetimlerini daha da sıklaştırdı. Denetimler kapsamında belediye ekipleri, ilçedeki bir Migros şubesine girerek, market raflarındaki ürünlerin son kullanma tarihlerini ve fiyatlarını titizlikle kontrol etti. Yapılan incelemeler sonucunda, tarihi geçmiş ürünler ve yüksek fiyatlarla satılan ürünler tespit edildi.

Denetimler sonucunda tarihi geçmiş ürün sattığı ve fahiş fiyat uyguladığı belirlenen Migros market şubesine 3 gün süreyle kapatma cezası verildi. Marketin kapısı mühürlenirken, kapıya işletmenin kapatıldığını belirten bir afiş asıldı. Öte yandan, denetimler sırasında basın mensuplarının görüntü almasına izin veren zabıta ekiplerine, market çalışanlarının tepki göstermesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise denetimler ile ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Amacımız iş yerlerine ceza yazmak değil ancak belediye kanunu bize vermiş olduğu yetkiye dayanarak halkımızın esenliği, huzuru, sağlığı ve düzenin sağlanması adına belediye meclisimizde bu ay yeni bir karar aldık. Almış olduğumuz kararla bozuk gıda satan ya da son kullanma tarihi geçmiş ürün satan iş yerlerine bundan sonra birinci tespitte 3 gün, ikinci tespitte 1 hafta kapatma cezası vereceğiz. Bir yıl içinde 3 defa bir iş yeri ceza alırsa o iş yeri faaliyetten men edilecek. Ruhsatını iptal edeceğiz. O şubenin çalışmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.