Altun, İsrail hükümet yetkililerinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik saldırılarını alışkanlık haline getirdiğini vurgulayarak, bunun cesur duruşuna karşı bir tepki olduğunu ifade etti. Konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Söz konusu kişiler, sayısız masum sivile yönelik akla hayale gelmeyen terör ve soykırım eylemlerinden dahi utanç duymuyor. İsrail Dışişleri Bakanı tarafından yapılan son açıklamaları esefle kınıyoruz. İğrenç 'hasbara'sını kendisine saklasın. Biz, korkmuyoruz ve onun gibi yalancılara karşı durmaktan da asla geri durmayacağız" dedi.

Altun, "İslam dünyası ve her kesimden vicdan sahibi insan, on yıllardır süren adaletsizliklere, işgale, etnik temizliğe, nüfussuzlaştırma ve soykırım politikalarına karşı büyük bir hassasiyet ve endişe taşımaktadır. Tüm dünya Netanyahu hükûmeti tarafından işlenen savaş suçlarına tanıklık etmektedir. Buna karşılık Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, tüm siyasi kariyeri boyunca mazlumların haklarını savunmuştur. Yalancılara, zalimlere, işgalcilere ve istilacılara korkusuzca meydan okumuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız, gelecek nesiller için adil ve barışçıl bir dünyaya dair sadece inanç besleyen değil aynı zamanda böylesi bir dünya inşa etmek adına durmaksızın mücadele eden bir liderdir İsrailli yetkililer, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı iftira, baskı ve tehditlerle yıldırabileceklerini düşünüyorlarsa kendilerine kötü bir haberimiz var: Sayın Cumhurbaşkanımız, Filistin özgür olana kadar Filistin'in yanında olacaktır. İsrail hükûmeti eğer politikalarının yanlış olduğunu haykırmamızı istemiyorsa, bunun çözümü çok basit: Soykırıma, kan dökmeye ve işgale bir an önce son versinler. İsrail'in yaptığı adaletsizlikler ve işlediği savaş suçları, ne istikrarlı bir İsrail devleti için zemin hazırlayacak ne de Orta Doğu'nun istikrarlı, barışçıl ve müreffeh bir bölge olarak öne çıkmasına müsaade edecektir. İsrail hükûmeti yetkililerine nefretlerini Sayın Cumhurbaşkanımıza yöneltmekten kaçınmalarını öneriyoruz. Kara propagandaları ve hakikat dışı söylemleri, sadece zafiyet içerisindeki zihinlere tesir edebilir; tüm siyasi kariyerini dünya çapında adalet ve barış için mücadele etmek üzerine inşa etmiş bir lidere değil! " ifadelerini kullandı.